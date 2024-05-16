Konya Şeker'den çiftçiye 293 milyon TL'lik avans

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker, ödeme kapsamında birinci avans (çapa avansı) 17 Mayıs Cuma 17.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Çapa avansıyla başlayan süreç, sulama ve söküm avanslarıyla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, mevsim ve iklim geçiş süreçlerinden kaynaklı, ani gelişen dolu ve sel afetleri nedeniyle ürün hasarlarına sebep olan talihsiz bir süreç yaşandığını belirtti.

"Üreticimize bütün imkanları zorlayarak destek vermeye devam edeceğiz"

Üreticiye destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erkoyuncu, "Bütün bu olumsuzluklara rağmen hiç beklemeden her koşulda üretme arzusuyla binbir emek ve zahmete katlanarak zarar gören tarlasını yeniden hazırlayıp tohumla buluşturan, üretim sezonunun daha başındayken beklemediği maliyetlerle karşılaşan üreticimize bütün imkanları zorlayarak destek vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizle sıkı bir gönül bağımız var, bizzat pancar eken, yetiştiren, sürekli takibini yapan biri olarak her gittiğim köyde, mahallede, tarlada onlarla aynı dili konuşmak, dertleriyle dertlenmek bazen hiç kimsenin fark etmediği hazine değerindeki tecrübe edilmiş bilgileri onlardan almak bizleri son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, her gün ülkenin milyonlarca hanesindeki sofralara koyulan gıdaların gerçek kahramanları olan çiftçileri her koşulda destekleme gayreti ve azminde olduklarını dile getirdi.

"İlerleyen süreçte de sulama ve söküm avanslarımızı dağıtacağız"

Üreticileri mağdur etmeden ve taleplerine ellerinden geldiğince yardımcı olarak süreci devam ettirdiklerini belirten Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"2024-2025 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 293 milyon liralık nakdi ödemelerimize başladık. İlk olarak çiftçimizin çapa avansı, 17 Mayıs Cuma saat 17.00'den sonra hesaplara yatacak. İlerleyen süreçte de sulama ve söküm avanslarımızı dağıtacağız. Çiftçimizin ücretini alın teri kurumadan önce ödeme gayesiyle hareket ediyor ve çiftçimizi doğabilecek tüm mağduriyetlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz büyümeye ve kalkınmaya devam ederken Anadolu'nun bağrından doğan ve bugün her alanda başarısını kanıtlayan Torku'muz da gücünü kanıtlamaya devam edecek."