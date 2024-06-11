Kordsa, sürdürülebilir havacılık ürünlerini görücüye çıkardı

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, Almanya’nın Hamburg kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen uluslararası kabin içi endüstrisi fuarı Aircraft Interiors Expo (AIX) 2024'e katıldı.

Global ölçekte ürettiği ileri malzeme teknolojiler sayesinde dünya devlerinin yenilikçi tedarikçisi olarak konumlanan Kordsa, fuar boyunca kompozit teknolojileri pazarında kompozit ve havacılık endüstrileri için geliştirdiği ürün ve uygulamaları sergiledi.

30’dan fazla ülkeden 400’ün üzerinde firmayı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, Kordsa standı, havacılık endüstrisinin de önem verdiği çevre dostu teknolojiler konusundaki kabiliyetini yansıtan sürdürülebilir ürün yelpazesi ile dikkat çekti. Sürdürülebilir olma özelliğiyle dikkat çeken Kordsa ürünleri arasında Nomex® bal peteği, sandviç panelleri, doğal fiberden mamul termoset ve termoplastik prepreg ürünler, alev geciktirici ve biyo bazlı prepregler yer aldı.

Çevre dostu ürünler üretiyor

Kordsa’nın sürdürülebilir ürün yelpazesiyle yer aldığı AIX 2024 Fuarı’nın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Kordsa Kompozit Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdür Yardımcısı Müge Yenmez, “Kordsa’nın ürettiği kompozit ürünlerimiz uçaklarda kabin içlerinde; koltuk arkalarında, baş üstü dolaplarında, zemin ve tavan panellerinde kullanılmaktadır. Sandviç panel ve Nomex® bal peteği ürünlerimiz havacılık uygulamalarının gereksinim duyduğu hafiflik ve dayanım özelliklerini sağlarken, çevre dostu epoxy bazlı alev geciktirici özelliğine sahip ürünlerimiz en üst düzeyde yolcu güvenliği sağlamaktadır. Havacılık isterlerini sağlayan Epoksi bazlı prepreglerimizin yanı sıra geliştirdiğimiz biyo bazlı prepreglerin müşteriler tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında kompozit üretimindeki karbon ayak izini düşürmesi ve endüstri isterlerini duman ve toksisite beklentileri açısından daha yüksek performans ile sağlamalarıdır. Kordsa’nın yüksek teknoloji yetkinliğinin ve kapsamlı sürdürülebilirlik yaklaşımının sonucu geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile AIX Fuarı’nda yer almaktan ve müşterilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.