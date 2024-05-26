Temel Kotil’den KAAN açıklaması: 2028’de Türk motoru ile uçacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN'ın son durumunu anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında 2'nci kez düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" programına katılan ve etkinlikte öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili bilgiler veren Kotil, "Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız." şeklinde konuştu.

"Yolcu uçağı projesi yok"

Boeing ve Airbus'a parça yaptıklarını dile getiren Kotil, "Ama bu yolcu uçağı 5 milyar dolarlık bir yatırım gerektirir. Projelerimizin bitmesine engel olur. En büyük hayalimiz 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine KAAN vermek. Bu uçağın F16'ın üzerinde en azından rafale karşılayacak kadar iyi olmasını sağlamak. Böyle bir şirketin bir tane daha proje başlatmaması lazım. Bizim TUSAŞ'ın Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka3, dördü de gelecek şimdi Kaan'ın ona ihtiyacı var. Anka2, Anka1 ondan sonra Atak, Atak2, Gökbey ve Gökbey'in ağabeyi ve 2 tane uydu yeter. Bütün enerjileri biz oraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla şuanda yolcu uçağı yok. Ama devlet büyüklerimiz karar verirler bizde imkan buluruz." ifadelerini kullandı.