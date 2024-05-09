Koton ne zaman borsada işlem görecek?

Halka arzı için 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplayan Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti.

Koton payları 10 Mayıs Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Şirketten KAP bildirimi

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin daha önce KAP'a yaptığı açıklamada şu bilgiler yer almıştı:

"Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 136.600.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 829.650.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30,50 TL/pay baz fiyat, "KOTON.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."