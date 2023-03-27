Kutlucan Tekstil, enerjisini güneşten alacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dünyanın her yerine; poliamid iplik göndermek için 2013’te yatırıma başlayan ve 2014’ten bu yana ürün gamını geliştirerek üretim yapan Kutlucan Tekstil kapasitesini artırmaya devam ederken yenilenebilir kaynaklarla da doğaya saygılı üretime geçmeye hazırlanıyor. İplikleri renkli olarak üretme kapasitesine sahip olduklarını ve bu vesile ile kumaş boyama aşamasını devreden çıkardıklarını belirten Kutlucan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kutlucan, “Eritme aşamasında doğaya zarar vermeyen bir boyama tekniği kullanıyoruz ki bu renkli iplikten örülen kumaşların da bir daha boyahanede boyanmaya ihtiyacı kalmıyor. Bu da aslında bugün konuştuğumuz su kıtlığı ve çevre kirliliği konularının önüne geçmek için de önemli bir teknolojik avantaj halini aldı” diye konuştu.

Uşak’ta inşa edilecek

Çevre konusundaki hassas davrandıklarını ve uzunca bir süredir üzerinde çalıştıkları yenilenebilir enerji çalışmasını nihayete erdirdiklerini belirten Kutlucan, “Bir yılı aşkın süredir tüketimimizi karşılayacak GES veya RES kurmak için fizibilite çalışmaları yapıyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 9 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdik. Bunun için Uşak’ta 120 dönüm bir arazi bulduk. Tarıma elverişsiz olan bu arazi üzerinde kuracağımız santral tüketimimizin tamamını karşılayacak biçimde tasarlandı. Bu tesisin hayata geçmesi ile birlikte küresel ısınmaya karşı üzerimize düşeni yaparak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına katkıda bulunmuş olacağız. Yaklaşık 160 bin ton karbon emisyonunu engellerken 8 bin ağaç dikmişçesine doğaya katkı sunacağız” ifadelerini kullandı. Kutlucan ayrıca üretim yatırımlarının da devam ettiğini belirtirken, “üretim kapasiytemize önemli katkı sağlayacak yeni makinemizin kurulumu tamamlandı. Test aşamalarını da geçtikten sonra nisan başı itibarıyla onu da devreye alacağız" ifadelerini kullandı.