Kuzuoğlu Group’tan yeni satın alma

Kuzuoğlu, 2022'de sadece somon ihracatı ile ülkeye 70 milyon dolarlık döviz girdisi sağlarken, sektörün yaşadığı zorluklara rağmen 2023 yılını da 70 milyon doları aşarak tamamlamayı hedefliyor.

Kuzuoğlu, bu kapsamda Trabzon'da kentin turizm gelirine önemli katkı sağlayan 5 yıldızlı 160 odalı bir oteli satın aldı. 500 milyon lira ile gerçekleşen bu yatırımı kendi öz kaynakları ile gerçekleştiren şirket, turizm alanında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Otel, Trabzon'un merkezinde değerli yatırımlara ve yat limanı ve sahil projesine komşu olan, kentin önemli tarihi eserlerinden Ayasofya Müzesi’ne 1km, Trabzon havaalanına 10 km mesafede önemli ve değerli bir lokasyona sahip. Bu yatırım yeni dönemde Kuzuoğlu’nun profesyonel bakış açısı ve sektöre kazandıracağı yeni soluk ile bölgenin çekim noktası halini alacak gibi görünüyor.

"Somonda dünya markası olduk"

Şirketin yeni yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuzuoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türkiye’de uzun süredir üzerinde çalışarak öncülüğünü sahiplendikleri somon yetiştiriciliği ve üretimi konusunda artık bir dünya markası olduklarını belirterek, "Yüksek standartlardaki yetiştiricilik, üretim ve dağıtım süreçlerimizi en ince ayrıntısına kadar planlayarak, son teknoloji tesislerimizde kaliteyi işliyor ve dünyaya sunuyoruz. En büyük motivasyonumuz yapılmayanları yaparak ülkemize hizmet etmek ve adımızı dünyada güvenle duyurmak” dedi.

Başta Rusya ve Japonya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Kuzuoğlu, son teknoloji tesislerde; bütün, fileto, füme, marine edilmiş, ürünler başta olmak üzere bir çok farklı şekilde işlenen balıkları dünya pazarına arz ettiklerini anlattı.

Kuzuoğlu olarak, hizmet ağını genişletmek ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için ileriye dönük yatırımlarına devam ettiklerini kaydederek, her geçen gün büyümeye ve pazar payını genişletmeye devam ettiklerini bildirdi. Bu yıl kapasitelerini %100 arttırarak yollarına devam ederken, özellikle yeni tesisler ve çiftlikler için de yatırım planlarını hayata geçirdiklerini ve sektörde lider kalma hedeflerine tam motivasyonla kilitlendiklerini ifade etti.

2023 yılını 70 milyon dolara yaklaşan somon ihracatıyla alanında ilk sırada tamamlamaya hazırlandıklarını vurgulayan Hasan Kuzuoğlu, en kısa sürede bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.