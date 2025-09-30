Lead Network Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği için CEO'larla buluştu

45’i aşkın ülkede, 23 binden fazla üyesi olan Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu LEAD Network, özellikle perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde kadın yönetici sayısını artırmak ve geliştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

LEAD Network Türkiye ise bu çerçevede 'CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’nı KidZania İstanbul’da gerçekleştirdi. Etkinliğe, perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinden yaklaşık 60 CEO katılım gösterdi. Ayrıca bu yıl, ilk kez CEO Awards ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atan liderlere de ödül takdim edildi. Etkinlikte, LEAD Network Türkiye adına NielsenIQ tarafından hazırlanan “Kadın Çalışanların Konumu” ve “NextGen”(25-35 Yaş Arası Çalışan Genç Nüfus) konulu iki önemli araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

Açılış konuşmalarında farkındalık vurgusu yapıldı

Program, LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gaye Narmanlı Sunerli’nin açılış konuşmaları ile başladı. Neslihan Nigiz Ulak yaptığı konuşmada “LEAD Network Türkiye 2024-2026 dönemi yönetim ekibi olarak çeşitliliği, hakkaniyeti ve kapsayıcılığı misyonumuzun tam merkezine yerleştiren, dinamik bir üç yıllık strateji oluşturduk. LEAD Network Europe ile uyumlu bir şekilde entegre olan Türkiye vizyonumuz: ‘Endüstrinin sesi olmak’. Bunu yaparken de farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumsal fikir liderliği oluşturmak istiyoruz. Bu ortak amaca doğru bünyemizdeki üç grup ile çalışıyoruz: Bireysel üyelerimiz; markalarımız ve CEO’larımız… Bugün burada, sektörümüzün en önde gelen CEO ve insan kaynakları liderliğiyle, kadın liderlerin yükselmesini desteklemek ve her düzeyde 50=50 temsiliyeti elde etmek için gereken adımları konuşmak için toplandık. Bu yuvarlak masa toplantısı, katılan tüm liderlerimizin ortaya koyacağı irade sayesinde, LEAD Network Türkiye üyesi kurumlarımızın çeşitliliği benimseyen, kapsayıcı kültürler inşa etmelerine vesile olacak. Çünkü biz inanıyoruz ki kapsayıcı organizasyonlar, ancak kapsayıcı liderler sayesinde hayata geçer.” ifadelerini paylaştı.

Gaye Narmanlı Sunerli ise “Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz CEO Yuvarlak Masa Toplantı’mız ile 50=50 için hep el ele misyonumuz çerçevesinde perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinin önde gelen CEO’larıyla bir araya geldik. Partnerimiz NielsenIQ’nun ışık tuttuğu ‘Kadın Çalışanların Konumu’ ve ‘NextGen’ (25-35 Yaş Arası Çalışan Genç Nüfus) çalışmalarıyla sürdürülebilir bir 50=50’nin devamı için karşılaştığımız zorlukları, yol haritalarımızı ve birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Hep birlikte bu konuda kendi sektörlerimizdeki değişim rüzgârının taşıyıcısı olmak için birlikte çok kıymetli bir adım attık.” şeklinde konuştu.

NielsenIQ’nun araştırmaları çarpıcı veriler sundu

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, EEMEA & Hindistan E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı ve LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Didem Şekerel Erdoğan, NIQ Türkiye Stratejik Analitik ve İçgörü Direktörü Nur Serenli ile birlikte etkinlikte “Kadın Çalışanların Konumu ve Nextgen” konulu araştırmaların çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Didem Şekerel Erdoğan “2022 yılında işe alınan her 10 kişiden 4’ü kadın iken 2024 yılında bunun 10 kişiden 6'ya çıktığını görmekteyiz. Bu, kadın istihdamı konusunda şirketlerin stratejik yaklaşımlarının somut sonuçlar verdiğinin en önemli göstergelerinden biri.” açıklamasını yaptı. NextGen çalışanlar için iş yaşam dengesi, kariyer gelişimi ve esnekliğin artık bir ayrıcalık değil, temel bir beklenti olduğunu dile getiren Nur Serenli ise “Araştırmamız, genç profesyonellerin anlamlı iş tanımı ve açık iletişim ortamı arayışında olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Evrim Kuran ve Murat Yeşildere, araştırma sonuçlarını değerlendirdi

LEAD Network Türkiye Danışma Kurulu Üyesi & Danışmalık Kurucusu, Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran ve yine LEAD Network Türkiye Danışma Kurulu Üyesi & Egon Zehnder Türkiye Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, oturumda araştırma sonuçları hakkındaki içgörülerini katılımcılarla paylaştı. Murat Yeşildere ile birlikte etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştiren Evrim Kuran “Türkiye’de istihdamın geleceği, sadece iş yaratma politikalarında değil, insan kaynağını değerli kılan liderlik anlayışında saklı. Çalışmaya dair motivasyon, adil fırsat, liyakat ve güven ortamıyla beslenirse, çalışanlar yalnızca işlerini değil, ülkenin yarınlarını da inşa eder. Dolayısıyla, ancak insanların tüm benlikleriyle var olabildikleri, psikolojik güvenliğin liderler tarafından güvence altına alındığı organizasyonlarda inovasyon yetişebilir ve sürdürülebilir bir geleceğe gidecek doğru yol buradan geçer.” dedi. Murat Yeşildere ise görüşlerini "Adil fırsatlar ve güven ortamı sağlandığında, kurumsal liderler yalnızca işlerini değil, ülkenin yarınlarını da inşa eder. En yaratıcı fikirler, 'bunu yapamam' korkusunun yerini 'neden olmasın?' cesaretinin aldığı ortamlarda doğar! LEAD Network Türkiye’nin CEO Yuvarlak Masa Toplantılarını kurumsal liderlerin birbirinden ilham ve cesaret alması, öğrenmesi için büyük fırsat olarak görüyorum.” sözleriyle aktardı.

Yuvarlak masa oturumunda ayrıca sektör CEO’ları, kadın istihdamının artırılması için yapılabilecek somut adımları tartıştı. CEO’ların katkılarıyla şekillenen çalıştayda, sektör için ortak hedef ve aksiyon planları masaya yatırıldı.

CEO Awards ile ilham veren liderler ödüllendirildi

Programın kapanışında, bu yıl ilk kez düzenlenen CEO Awards ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan ve iş dünyasına örnek olan projelere imza atan liderler ödüllendirildi. Ödüle layık görülen 3 CEO ise Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öngör ve TeknoSA CEO’su Sitare Sezgin oldu. Liderlere bu ödülü, kendi kurumlarında kadın istihdamını artırmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve kapsayıcı iş kültürünü desteklemek üzere geliştirdikleri değerli projeler getirdi. Bu başarılı girişimler de iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atılabileceğini bir kez daha gösterdi. CEO’lara plaketleri takdim edilirken, aynı zamanda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ataşehir Şubesi (TÜKD) aracılığıyla, maddi imkânsızlıklar nedeniyle üniversiteye devam etmekte zorlanan 3 kız öğrenciye de eğitim bursu sağlandı. Ödül töreninde bu öğrenciler de yer aldı.