Lezzet teknolojisi oyuncuları BAKERY PLUS’ta bir araya geliyor

ANKARA/EKONOMİ

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara 100’ün üzerinde firma 200’e yakın marka ile katılacak.10 milyar dolarlık hacme sahip fuara 50’den fazla ülkeden katılım sağlanması bekleniyor.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, geçmiş yıllarda IBAKTECH Ankara adıyla organize ettikleri fuarı 4 yıl aradan sonra, BAKERY PLUS adıyla düzenlediklerini bildirdi.

Fuarın; Hotel, Restaurant, Cafe, Bar Ekipmanları Fuarı ile eşzamanlı olarak organize edildiğini dile getiren Altıntop, “Türkiye’nin güçlü mutfak kültürünü de tanıtacak olan fuarda; stantlarda güncel teknolojiye sahip pasta, ekmek ve çikolata makine ve ekipmanları yer alırken, workshoplarla da ziyaretçilere yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

BAKERY PLUS, 20 binin üzerindeki ziyaretçi beklentimiz ile sektörün hızlı gelişimini ve yüksek potansiyelini destekleyen önemli ticaret platformlarından biri olarak yer alıyor. Bu yıl bir ilk olarak Türkiye Fırıncılar Federasyonu da BAKERY PLUS’ı destekliyor, federasyonun desteklerinden ötürü ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu destek kapsamında; federasyonun çeşitli illerden üyeleri, sektördeki yeni ürün ve teknolojileri görmek ve yatırım süreçlerini katılımcı firmalar ile birlikte değerlendirmek için fuarı ziyaret edecek.

Ayrıca birçok ülkeden yatırımcıları ağırlamaya hazırız. Sektörün lider firmalarının en yeni teknolojilerini sergileyeceği fuarımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin güçlü mutfak kültürünü de tanıtacak olan fuarda; stantlarda güncel teknolojiye sahip pasta, ekmek ve çikolata makine ve ekipmanları yer alırken, workshoplarla da ziyaretçilere yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek” dedi.