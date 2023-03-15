Mavi’den 1,4 milyar liralık net kâr

Jean ve hazır giyim markası Mavi, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıklamadı. Bun göre Mavi’nin konsolide gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 129 artarak 10 milyar 592 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, söz konusu dönemde 1 milyar 459 milyon TL net kâr elde etti. Yılı 2 milyar 491 milyon TL FAVÖK ile tamamlayan Mavi’nin FAVÖK marjı yüzde 23,5, FAVÖK büyümesi ise yüzde 140 olarak gerçekleşti. Şirket, net nakit pozisyonunu da 1 milyar 762 milyon TL’ye taşıdı.



Mavi, bu dönemde global perakendede yüzde 146, toptanda yüzde 107, e-ticarette ise yüzde 96’lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye’de perakende sektöründeki talebin, yüksek enflasyon ortamında güçlü seyrettiği bu dönemde, pazar payını artırarak, tüketicinin en çok tercih ettiği markaların başında yer aldı. Türkiye perakende bire bir mağaza satışları yüzde 142 arttı. Bu güçlü performansta sepet artışıyla birlikte; yüzde 21 satış adedi ve yüzde 29,5 işlem adedi büyümesi, trafik artışı ve 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanımı etkili oldu.



Denim ve non-denim olmak üzere tüm ürün kategorilerinde yüzde yüzün üzerinde büyüme yakalayan Mavi, 2022 yılı boyunca globalde 12,5 milyon adet jean satışı gerçekleştirdi.



Şirket, Kâr Dağıtım Politikası kapsamında; 2022 kârının yüzde 30’unun nakit kâr payı olarak dağıtılması önerisini Genel Kurul onayına sunacak.

“Güçlü bir büyüme elde ettik”

2022 yılı finansal sonuçları değerlendiren Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “2022 yılında marka değerlerimiz ve kurum kültürümüzün rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz başarılı performans için, Mavi’yi geleceğe taşımak için var gücüyle çalışan tüm ekibime, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Temeli insan ve finansal yönetimi sağlam global bir şirket olarak, marka konumlandırmamız, doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite ve müşteri odaklı stratejimiz, esnek tedarik zinciri, ürün planlama ve stok yönetimi mekanizmalarımız sayesinde yılı beklentilerimizin üzerinde bir büyüme ve dikkat çekici marj artışıyla kapattık.” diye konuştu.

“Tüm kategorilerde büyüdük”

En iyi yaptıkları işe odaklanmaya, jean’de inovasyon, lifestyle ürünlerde ise yenilikler sunarak büyümeye devam ettiklerini söyleyen Yavuz, devamında şunları kaydetti: “Mavi Black, Mavi Pro, Mavi Icon, MV91 ve Sürdürülebilir Hemp gibi inovatif denim koleksiyonlarıyla geçtiğimiz yıl 12,5 milyonun üzerinde jean satışı gerçekleştirirdik. Lifestyle denim dışı kategorilerin toplam içindeki payı ilk kez yüzde 60'ı aştı. Mavi logo sweatshirt grubu, yeni Mavi ProTech premium ceket koleksiyonu, Freedom of Space X Mavi ve Esra Gülmen X Mavi özel iş birlikleriyle müşterilerimize yenilik sunmaya devam ettik. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Birlikte Çok Güzel Oluyoruz reklam kampanyasıyla Mavi’nin farklı yaş, beden, giyim ve hayat tarzlarına sahip, her kadını kapsayan marka ve ürün konumlandırmasına dikkat çektik. Bu kampanya yeni müşteri kazanımı ve satışları artırmada etkili olduğu kadar love brand pozisyonumuzu da güçlendirdi.”



Türkiye’de ve globalde dijitale yatırım yapmaya, CRM ile fark yaratmaya devam ettiklerini belirten Yavuz, 5,7 milyon aktif müşteri ve 3,5 milyon app üyesi ile kesintisiz iletişim halinde olduklarına dikkat çekti.