Merkez Bankası'ndan İşte Pay ve Papara'ya izin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'ye faaliyet izni verdi, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin de ödeme hizmeti sunmak üzere genişletilmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı TCMB tebliğine göre, İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verildi. TCMB, Papara Elektronik Para AŞ'nin, elektronik para ihraç etmek üzere verilen faaliyet iznini de ödeme hizmeti sunmak üzere genişletilmesine karar verdi.