Mesan, 25 milyon dolarlık fabrika yatırımı yapacak

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Mobilya sektörüne yönelik bağlantı elemanları üretimi yapan Mesan Plastik, yeni yatırımıyla kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor.

EKONOMİ gazetesine açıklamalarda bulunan Mesan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Aliosman Mertöz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa hariç 10 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Mertöz, tesislerine ilave olarak 15 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Yapacakları tesisin toplam 24 bin metrekarelik kapalı alandan oluşacağını ifade eden Mertöz, mevcut üretim hacimlerini de 3 katına çıkarmak istediklerini söyledi. Silivri’deki tesislerinin ise 11 bin metrekarede yer aldığına vurgu yapan Mertöz, “Buradaki fabrikamızı da teknoloji merkezine dönüştürerek yükte hafif pahada ağır ürünlerin imalatına odaklanacağız” dedi. 2022’de makine ve makine revizyonu konusunda 2 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını anımsatan Mertöz, buna karşın üretimi hacimlerini yüzde 15 artırdıklarını bildirdi.

“Endüstriyel otomasyon için makine üretiyoruz”

Üretim proseslerinde kullandıkları otomasyon sistemlerinin firmalarının bünyesinde yapıldığına vurgu yapan Mertöz, “Fiyatlardaki aşırı dalgalanma ve istediğimiz kalitedeki makineleri bulamamamız bizi kendi endüstriyel otomasyon sistemlerimizi yapmaya sevk etti. Bu kapsamda endüstriyel otomasyon sistemlerine yönelik makineler yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Toplamda 70 ülkeye ihracat yaptıklarına vurgu yapan Mertöz, “İhracatta ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde varız. Her pazara özgü ve o pazarın ihtiyaçlarına hitap eden ürünler geliştirmemiz gerekiyor. İhracatta sürdürülebilirliğin temel parametresi de buradan geçiyor. Bizde buradan yola çıkarak üretimlerimizi çeşitlendiriyoruz” diye konuştu. 2023’te ihracatta etkin hale gelmek adına en az 2,5 milyon dolarlık makine parkuru yatırımı yapmayı planladıklarını anlatan Mertöz, üretim kapasitelerini minimum yüzde 20 artıracaklarını söyledi.

Geliştirdikleri ürünleri doğrudan ticarileştirdiklerinin altını çizen Aliosman Mertöz, “Sektördeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak patent, faydalı model ve tasarım konusunda birçok ürün geliştirdik ve bunları hızlı bir şekilde ticarileştirdik. Ancak taklit edilen ürünlerle ilgili dava ve itiraz mekanizmaları oldukça ağır bir şekilde işliyor, sanayicilerin hem zaman hem de maliyetten tasarruf etmesini sağlayan ve sınai mülkiyet haklarını koruyan daha caydırıcı bir mekanizmanın devreye alınması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.