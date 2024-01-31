Metro Türkiye’den yeni fiyatlandırma politikası

Metro Türkiye, fiyatlandırma politikasını yeniledi. Müşterilerinin maliyetlerinde tasarruf edebilmesi ve kârlılıklarını daha da artırması amacıyla geliştirdiği her gün iyi fiyat politikası ile Metro Türkiye, her gün rekabetçi fiyatları istikrarlı bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Metro Türkiye, müşterilerinin en çok tercih ettiği 4 bine yakın üründe geçerli olan ‘Çok Al Az Öde’ uygulaması ile toplu alımlarda fiyat avantajı sağlarken, bu uygulama kapsamı dışında kalan tüm ürünlerde de her gün iyi fiyat sunma sözü veriyor. Daha kârlı ve verimli bir alışveriş imkânı sağlayan Metro Türkiye, yenilediği mağaza konsepti ile de zengin ürün çeşidini müşterilerinin en rahat erişebileceği şekilde sergiliyor.

“‘Çok Al Az Öde’ avantajlarını da sağlıyoruz”

Müşterilerine her gün iyi fiyatı sunmak için çalıştıklarını söyleyen Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, 1990’dan bu yana ister tekli alım yapsın ister çoklu, tüm müşterilere binlerce çeşit üründe, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözetip her zaman uygun fiyat sunma prensibiyle faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Her gün iyi fiyatı, süreli değil sürekli olarak sundukları yeni politikaları kapsamında müşterilerine ‘Çok Al Az Öde’ avantajlarını da sağladıklarını anlatan Türüng, “Bu uygulamalarla otel ve yeme içme sektöründen bakkallara, büfelerden hane tüketicisine kadar tüm müşterilerimizin hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde ederek alışveriş yapabilmelerini mümkün kılan bir model oluşturduk. Rekabetçi fiyatlar, istikrar, kolay alışveriş imkânı, verimli operasyon yönetimi ve daha iyi bulunurluk sunmayı amaçladığımız bu uygulama ile müşterilerimiz tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, zengin ürün çeşitliliğine yılın her günü kolayca ve avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.” dedi.

Yüzde 50'ye varan oranlarda fiyat avantajı

Metro Türkiye müşterilerinin artık kampanya dönemlerini takip etmeye gereksinim duymayacağına dikkat çeken Türüng, “Süreli değil sürekli çok iyi fiyatları sunmayı amaç edinen bir fiyatlandırma politikasını uygulamaya aldık. Metro Usulü alışveriş olarak tanımladığımız bu yeni stratejimizde ‘Her gün çok iyi fiyat’ ile yaklaşımımız ile 20 bine yakın üründe, ‘Çok Al Az Öde’ uygulamamız ile de profesyonel müşterilerimizin en çok talep gösterdiği, ana ihtiyaçlarının tamamını karşılayan 4 bine yakın ürünümüzde çoklu alımlarda fiyat avantajı sunuyoruz. Bu ürünlerden belirlenen baremlere göre, birden fazla aldığınızda en düşük fiyatı şeffaf olarak rafta görebiliyorsunuz. Çoklu alım yapıldığında sağlanan faydanın, tek olarak alacağınız ürüne kıyasla yüzde 20, yüzde 30 hatta yüzde 50’lere varan düzeyde olması mümkün. Alışılagelmiş dönemsel indirim kampanyaları yerine yılın her günü bu özel fiyatlardan nihai tüketiciler dahil olmak üzere tüm müşterilerimiz faydalanabilecek. Ayrıca 4 bine yakın ürünün dışında kalan tüm ürünlerde de rekabetçi fiyatlarımızla ‘Her Gün Çok İyi Fiyat’ uygulamasını sunarak müşterilerimizin her daim tasarruflu alışveriş yapmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Çeşitli Al Az Öde ile çoklu avantaj

Müşterilerini hem kampanya ya da promosyon dönemlerine hem de tek bir çeşit ürüne bağlı bırakmadıklarını aktaran Türüng, “Çok Al Az Öde uygulamamızın altında 1.100 üründe hayata geçirdiğimiz Çeşitli Al Az Öde ile müşterilerimiz aynı markalı, aynı gramajlı ve aynı fiyatlı ürünlerden birden fazla alındığında da avantajlı fiyat alternatiflerinden yararlanabiliyor. Bu sayede aynı ürün çeşidinden çoklu alım yapmak yerine, ürünün farklı çeşitlerinden de bir sepet oluşturabilir; yine çoklu alım yaparak fiyat avantajı sağlayabilirler” dedi.

Müşteri memnuniyetini artırıyor

Yeni fiyatlandırma politikası ile Metro’nun toptancı kimliğini de güçlendireceklerini kaydeden Sinem Türüng, şunları söyledi: “34 yıldır zaten var olan güçlerimizi bu stratejiye aktararak, sektörde bir adım daha öne geçmiş olacağız. Sipariş tanımlamadan tedarike, palet stoklamadan sergilemeye ve zaman yönetimine her noktada operasyonel verimliliğe ulaştığımız bu strateji kapsamında mağazaların sergileme konseptinde de değişikliklere gittik. Amacımız, müşterilerimizin aradıkları ürünü kolay bulmasını sağlamak ve verimliliği artırmak. Müşterilerimizden alışverişlerinin çok daha kolay bir hale geldiğine ve ürün bulunurluğunun kolaylaştığına ilişkin geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde lojistik altyapımızı yüzde 50 oranında genişleterek tedarik zincirimizdeki büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Mevcut müşterilerimize daha fazla çeşitte ürün ve yüksek adette satış sunmanın yanı sıra yeni müşterilere de ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda satış ekibimizi de iki katına çıkardık. Böylece müşterilerimizin daha çok yanında olacak; onların ihtiyaçlarını daha yakından takip edebilecek ve daha da iyi hizmet verebileceğiz. Büyüyen satış ekibimizle satışlarımızı ve pazar payımızı da aynı oranda artırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”