Microsoft, çalışanlarına Android telefon kullanımını yasakladı

Microsoft, bu kararı alırken Çin'de Google Play Store'un bulunmamasını gerekçe gösterdi.

Bu durum, Microsoft'un kimlik doğrulama uygulamaları olan Microsoft Authenticator ve Identity Pass'in Android cihazlarda kullanılamamasına yol açıyordu. Microsoft, bu uygulamaların güvenliğini sağlamak için tüm çalışanlarının iPhone kullanmasını zorunlu kıldı.

IPhone 15 dağıtımı

Yasağın uygulanmasıyla birlikte, şu anda Android telefon kullanan tüm çalışanlara iPhone 15 verilecek. Bu değişiklik, Huawei, Xiaomi, Redmi ve OnePlus gibi markaların cihazlarını kullanan Microsoft çalışanlarını da kapsayacak.

Microsoft, çalışanlarının yeni iPhone'lara uyum sağlaması için eğitim ve destek programları sunacak. Bu programlar, çalışanların geçiş sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını hedefliyor.

Potansiyel müşteri ve ortaklık endişeleri

Bu karar, Microsoft'un Çin'deki bazı potansiyel müşterileri ve iş ortakları arasında endişelere yol açabilir. Ancak, şirketin güvenlik ve uyumluluk konusundaki kararlılığı, bu değişikliğin temel nedenini oluşturuyor.

Microsoft'un aldığı bu karar, şirketin Çin'deki operasyonlarını ve güvenlik stratejilerini nasıl şekillendirdiğine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.