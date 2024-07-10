Microsoft OpenAI'daki koltuğundan vazgeçiyor

ABD’li teknoloji devi Microsoft hem ABD’de hem de Avrupa’da düzenleyici otoritelerin incelemelerine tabi olan yapay zeka şirketi OpenAI’deki yönetim kurulundaki gözlemci koltuğundan vazgeçiyor. Şirket yapay zekâ girişiminin yönetiminin son sekiz ayda önemli ölçüde iyileşmesinin ardından bunun artık gerekli olmadığını söyleyerek ayrıldı.

Financial Times’da yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, geçtiğimiz ay OpenAI’ın sohbet robotu ChatGPT’yi cihazlarında sunacağını duyuran Apple’ın da OpenAI’ın yönetim kurulunda gözlemci rolü üstlenmesi bekleniyordu. Ancak şirket, bu görevi reddetmişti.

OpenAI sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Microsoft ve Apple gibi stratejik ortaklar ve Thrive Capital ve Khosla Ventures gibi yatırımcılarla düzenli hissedar toplantıları düzenleyerek yeni bir katılım yaklaşımı oluşturak.

Microsoft, geçen yıl kasım ayında OpenAI’ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir gözlemci pozisyonu almıştı. Bu koltuk, Microsoft’un yönetim kurulu toplantılarına katılma ve gizli bilgilere erişebilme yetkisi vermiş oluyordu ancak yöneticilerin seçilmesi veya seçilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir konuda oy hakkı bulunmuyordu.

Fakat bu koltuk ve Microsoft’un OpenAI’a 10 milyar dolardan fazla yatırım yapması, Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD’deki antitröst gözlemcileri arasında şirketin OpenAI üzerinde ne kadar kontrol uyguladığı konusunda tedirginlik yaratmıştı.

Microsoft tarafından OpenAI’a yazılan mektupta, “Geçtiğimiz sekiz ay boyunca yeni oluşturulan yönetim kurulunun önemli ilerlemeler kaydettiğine tanık olduk ve şirketin gidişatına güveniyoruz. Tüm bunlar göz önüne alındığında, gözlemci olarak sınırlı rolümüzün artık gerekli olduğuna inanmıyoruz” ifadeleri yer aldı.