Migros Şubat'ta 24 satış mağazasını hizmete açtı
Yeni 24 satış mağazası Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama ile belirtildi.
Migros, Şubat'ta 24 satış mağazasını hizmete açtı.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin, ekli listede belirtilen 15 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Mion (kozmetik mağazacılık) formatında toplam 24 satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
28 Şubat 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 2.948*'dir.
*Deprem nedeniyle hasar görmüş binalarda bulunan ve kullanılamaz durumda oldukları değerlendirilen 39 mağazamız için değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu mağazalar toplam mağaza sayısına dahildir."