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Migros Şubat'ta 24 satış mağazasını hizmete açtı

Yeni 24 satış mağazası Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama ile belirtildi.

Haber Merkezi
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Migros, Şubat'ta 24 satış mağazasını hizmete açtı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin, ekli listede belirtilen 15 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Mion (kozmetik mağazacılık) formatında toplam 24 satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

28 Şubat 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 2.948*'dir. 

*Deprem nedeniyle hasar görmüş binalarda bulunan ve kullanılamaz durumda oldukları değerlendirilen 39 mağazamız için değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu mağazalar toplam mağaza sayısına dahildir."