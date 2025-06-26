Omega Grup, 2025 sonunda 68 milyon dolarlık satış hacmine ulaşmayı hedefliyor

1993 yılında elektrik taahhüt şirketiyle yola çıkan Omega Grup; bugün Omega Mühendislik, Omega Elektrik ve Enerji Teknolojileri, ProAsist ve Mr Usta markalarıyla faaliyet gösteriyor. Anahtar teslimi projelerden teknik işletmeye, pano üretiminden bireysel teknik hizmetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan grup;pano üreten ve 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Omega Enerji ve Elektrik Teknolojilerişirketinde ihracat oranını yüzde 42’yeçıkarttı. 2025’te bu oranı yüzde 55’e, orta vadede ise yüzde 80 seviyesine taşımayı hedefliyor. Grup şirketlerinin son 3 yıldaki ortalama satış hacmi 44 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 55 artışla 68 milyon dolara ulaşmasıöngörülüyor.

“Bu dönüşümün kilometre taşıAr-Ge’ye yatırımımız”

Grup şirketleri hakkında bilgi veren ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi şu ifadelere yer verdi: “Omega’yı kurduğumuz günden bu yana odağımız; değişimi izlemek değil, ona yön vermek. 30 yılı aşkın süredir hem Türkiye’de hem yurt dışında büyük projelere imza attık. Şimdi bu birikimi dijital altyapılarla güçlendirerek geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Grup olarak hedefimiz sadece iş yapmak değil, sektörde dijitalleşmeye, çevresel sorumluluğa ve gençlerin mesleki gelişimine liderlik etmek. Bugün 400’ü aşkın çalışanımız, dört farklı grup şirketimiz ve Türkiye genelindeki yüzlerce çözüm ortağımızla bu hedefin peşinden kararlılıkla gidiyoruz.” dedi.

“En büyük gücümüz kolektif vizyonumuz”

Yalnızca cirosal büyüme değil, kurumsal kapasite, teknoloji altyapısı ve insan kaynağı açısından da önemli bir dönüşüm geçirdiklerini belirten Çelebisözlerine şöyle devam etti; “2025’te dijitalleşme ve Ar-Ge’ye 1,18 milyon dolarlık kaynak ayırdık. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle iş ortaklarımız ve hizmet verdiğimiz markaların iş süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz ve çok güzel geri dönüşler aldık. Omega’yı geleceğe taşıyan en büyük gücümüz; birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımız, ekip arkadaşlarımız ve onların emeğiyle güçlenen kolektif vizyonumuz.”

Sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliğine odaklanıyor

Grup şirketleri, enerji ve su tüketimini daha iyi yöneterek 2024'e kıyasla karbon ayak izini yüzde 25 oranında azaltırken, iklimlendirme gibi enerji yoğun cihazlardaki bakım faaliyetleri ve kontrol sistemleriyle yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağladı. ISO standartlarıyla entegre yönetilen süreçler sayesinde çevresel etkiler sistematik biçimde kontrol altına alınırken; atık yönetimi, su kullanımı ve önleyici bakım uygulamalarıyla sürdürülebilirlik kurumsal kültürün parçası haline geldi.

Omega Grup’tan dijitalleşme ve eğitime entegre büyüme modeli

Omega Grup, geliştirdiği dijital projelerle üretimden saha operasyonlarına kadar birçok noktaya akıllı sistemleri entegre ederek, iş süreçlerini verimli hale getiriyor. Bu alanda hayata geçirilen 4 yeni yazılım, kullanıcı deneyimi ve sürecin şeffaflığını artıran sistemler olarak öne çıkıyor. Omega Smart Panel (OSP) ile üretim süreçlerinin her aşaması anlık izlenebiliyor. Müşteriler siparişlerinin hangi aşamada olduğunu görebiliyor ve üzerinde yorum yapabiliyor, kalite kontrol ve test sonuçları anlık takip edilebiliyor. Omega Smart Screen (OSS)’de şantiye yönetimi ve anlık durum raporlaması sunularak hem çalışan verimliliğini hem de iş güvenliği artırılıyor. ProAsist Smart Screen (PSS) ile bakım ve arıza yönetimi dijitalleştirilerek yüzde 95’e varan hızda geri dönüş sağlanarak sorun potansiyeli taşıyan alanlar önden tespit edilebiliyor. Mr Usta Operasyon Yönetim Yazılımı ise müşteriden ustaya kadar tüm tarafların kullanabildiği, süreçlerin anlık takip edildiği, hakedişlerin, puanlamaların yapıldığı bir servis yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor.Siemens işbirliği ile gerçekleştirilen Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kapsamında da 2 yazılım robotu kullanılıyor.

Türkiye genelindeki 800’den fazla çözüm ortağıyla dijital alt yapısınıyaygınlaştıran Omega Grup, iş ortaklarına eğitim ve operasyonel destek sunarak hizmet kalitesinide arttırıyor.

“Aileleri ve gençleri bilgilendirerek meslek liselerine talebi artırmayı hedefliyoruz”

Omega Grup meslek liseleri ve üniversitelerle yürüttüğü akademik iş birlikleriyle iş gücünü daha nitelikli hale getirilerek sektöre kazandırmayı amaçlıyor. Sektördeki kalifiyeeleman açığını kapatmak amacıyla meslek liseleriyle beraber çalıştıklarını belirten Öner Çelebi meslek liselerinin önündeki toplumsal algıyı kırmak için ailelere özel bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyledi. “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknik eleman ihtiyacının artacağını düşünüyoruz. Bu noktada uygulamalı eğitim veren meslek liselerinden mezun kalifiye ustalar ve bu teknik meslekler çok daha önem kazanacak. Bunu hem ailelere hem öğrencilere anlatmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Geleceğin ustalarını yetiştiriyor

Türkiye genelinde 1 milyon 848 bin öğrenci meslek liselerinde eğitim alıyor; ancak uygulama eksikliği hala en büyük sorunlardan birini oluşturuyor. Omega Grup, bu soruna çözüm olmak için somut adımlar atıyor. Şu anda Şişli, Bayrampaşa, Esenler ve Alibeyköy Meslek Liselerinde dört Omega sınıfı aktif olarak eğitim verirken,yeni protokollerle dört farklı okulda daha sınıf açılması planlanıyor. Ayrıca Okan Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi öğrencilerine staj ve kariyer desteği veren grup, sene sonuna kadar 3 üniversiteyle daha akademik iş birliği hedefliyor.

Son iki yılda 400’ün üzerinde öğrenciye teknik ve kariyer eğitimi veren Omega Grup, dijital sistem eğitimlerinden saha uygulamalarına, birebir mentorluk desteklerinden gerçek proje deneyimlerlerine kadar kapsamlı bir gelişim süreci sunuyor. Omega, gençleri yalnızca iş dünyasına hazırlamıyor; aynı zamanda geleceğin ustalarını bugünden inşa ediyor.

Ayrıca gençleri teknik kariyerlere yönlendirecek kapsamlı programlar da yürütüyor. Grup bünyesindeki ProAsist Akademi ile öğrencilere dijital eğitimlerle destek sağlanıyor.