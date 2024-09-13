Net Holding, yarım asrı devirdi, İstanbul markajda

Handan Sema CEYLAN

Merit markası ile konaklama ve eğlence alanında faaliyet gösteren Net Holding, yeni projeleri ile 2024’te konsolide ciro ve FAVÖK rakamlarında dolar bazında yüzde 20-25 büyüme bekliyor. Borsada ilk işlem gören şirketler arasında yer alan holding, 1974 yılında Besim Tibuk önderliğinde 100 civarında turist rehberinin bir araya gelmesi ile kurulmuştu.

Kuruluşlarının 50’nci yılını kutladıklarını söyleyen Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, KKTC, Karadağ, Bulgaristan ve Hırvatistan’daki yatırımlarını vurgulayarak, yeni hedeflerini anlattı. Tibuk, “Holdingimiz, çok ortaklı yapısı ile turizm sektörünün Türkiye’de gelişmesinde öncü olan şirketlerden. 7 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın 100 kişisi Türkiye’de, 6 bini KKTC’de. KKTC’de vergi rekortmeniyiz. Ayrıca Sırbistan’da da arayış içindeyiz. Elbette kendi ülkemize de bakıyoruz” diyor. Zincirlerinin müşterileri ile özel bir iletişimi olduğunu, bunu da 300-350 odalık planlarla sağladıklarını belirten Tibuk, “Bizim otellerimizde kimin konser vereceğine müşterilerimiz karar verir. Evinde olmaktan öte bir hizmet sunuyoruz. İstanbul’da da bir otelimiz olsun istiyoruz. Ama bu mantığımızdan uzak olamaz. Nişantaşı-Etiler hattında 80-100 odalık bir otel olabilir. Markamıza böylesi yakışır. İstanbul markajımızda” diye konuştu.

Geçen yılı çok iyi geçirdiklerini de kaydeden Tibuk, şunları anlatıyor: “2022’de 164 milyon dolar olan konsolide ciromuzu 287 milyon dolara, 61.6 milyon dolar FAVÖK’ü 129 milyon dolara yükselttik. Merit Royal Diamond otelimiz 2022 sonlarına doğru açılmıştı. Geçen yıl tam kapasite hizmete girmiş olması ve düzenlediğimiz yoğun turnuvaların yabancı misafir sayısında yarattığı artışın etkisiyle FAVÖK rakamı yaklaşık iki katı büyümüş oldu. Kıbrıs’ta Merit Royal Casino'da da bir genişleme yaptık. İskelede yer alan Cyprus Gardens tesisimizi büyüttük ve Merit Royal kalitesinde yeniledik, o yüzden de adını Merit Royal Gardens olarak değiştirdik. Bir de Karadağ’da Merit Starlit Hotel, Residence & Casino açıldı. Bulgaristan’da Sofya’da bir otelimiz ve casinomuz var. Bunların Net Holding’te yaratacağı ilave büyümeye katkısına bakılırsa, bu sene konsolide ciro ve FAVÖK'te dolar bazında yüzde 20-25 büyüme bekliyoruz.”

Gıda güvenliği için GFN’yi 2026’da Türkiye’ye çekecek

Hande Tibuk, 2010 yılında israf ve yoksullukla mücadele için kurulan Temel İhtiyaç Derneği’nin de başkanı. Dünyanın en büyük gıda bankacılığı ağı olan Global Food Banking Network’te (GFN) Türkiye’yi temsil ediyor. 9-12 Eylül’de Sydney’de Foodbank Australia ev sahipliğinde düzenlenen zirve gıda sistemleri ile iklim krizi arasındaki bağlantıya ve gıda kurtarma ve yeniden dağıtımının merkezi rolüne odaklanıyor. Zirvede konuşmacı olan Tibuk, 2026’da düzenlenecek zirveyi İstanbul’a kazandırmak için çalışıyor. Hande Tibuk, sokak hayvanları için de önemli bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. Sorunun belediyeler ile STK’ların işbirliğinde çözüleceğine inanan Tibuk, barınak kurulması için ön çalışma yürütüyor. Hande Tibuk, aynı zamanda Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) üyesi.

Sorgulamayı bilmek…

“Hande Tibuk kimdir” sorusuna net bir yanıt alıyoruz: “Sorgulamayı bilendir”. Tibuk, “Belki işin ayrıntısını bilmeyebilirsiniz, ama aklınızı kullanmak önemli. Hiçbir şeyi ilk sunulduğu haliyle kabul etmem” diyor. Tibuk, Net Holding’ten daha genç. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. İsviçre’de Ecole Hoteliere de Lausanne'daki masterının ardından Hospitality Administration'da yüksek lisans yapmış. İş hayatına, üniversitedeyken, staj yaptığı Ram Dış Ticaret AŞ’nin muhasebesinde adım atmış. 2000’den bu yana görev üstlendiği Net Holding’te, 2015’te Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü olmuş.

BABAM BESİM TİBUK İŞİN İÇİNDE

Net Holding’in 50’nci yıl partisinde babası ile birlikte sahneye çıkan Hande Tibuk, “Yönetim Kurulu Başkanımız babam Besim Tibuk. 79 yaşında. Hırslı insanları takdir eder. Halen girişimcidir. Bize liderlik yapıyor, ilham veriyor ve zorluyor. Dört kardeşiz. Ağabeyim Kerem, BTC Türk’ün kurucusu. Bağımsız bir iş yapıyor ancak en büyük ikinci hissedar. Diğer kardeşlerim Yasemin ve Murat bizimle birlikte çalışıyor. Holding halka açık” diyor.