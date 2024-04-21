Netflix’ten şaşırtan karar: Artık bu verileri açıklamayacak...

Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı olarak bilinen Netflix, önemli bir değişikliğe gitti. Buna göre şirket, artık her çeyrek kaç para kazandığını ve abone sayısını açıklamayacak.

Firma konuya ilişkin olarak, abone sayısının artık şirketin gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak hissedarlara gönderilen açıklamada şu ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü:

“Gelirimizin veya kârımızın çok az olduğu ilk günlerimizde üyelik büyümesi gelecekteki potansiyelimizin güçlü bir göstergesiydi. Ama şimdi çok önemli bir kâr ve serbest nakit akışı elde ediyoruz.”

Netflix, geçtiğimiz gün 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin yılın ilk finansal raporunu yayımladı. Buna göre şirketin 9.33 milyon yeni abone kazandığını görüyoruz. Ayrıca 9.33 milyar dolar gelir elde etmişken, net kâr ise 2.33 milyar dolar olarak açıklandı. Firma, analistlerin beklentilerini aştı.