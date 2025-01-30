NSGLOG, büyümesine 2025’teki yatırımları ile devam edecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hava, deniz, kara taşımacılığı, intermodal ve multimodal taşımacılık ile express kargo hizmetleriyle öne çıkan NSGLOG, 2024 yılını %43,7’lik büyüme ile tamamladı. 2024 yılındaki küresel ekonomik dalgalanmalar, tedarik zinciri aksaklıkları ve hızla gelişen dijitalleşme süreçleriyle oldukça hareketli bir dönem geçirdiklerini belirten NSGLOG Kurucu Ortağı İsmail Bolavan, “Firmamızın odak noktaları genellikle operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri optimize etmek ve müşteri memnuniyetini artıracak teknolojilere yatırım yapmak oldu. Dijitalleşme, depolama ve otomasyon, yeşil lojistik, e-ticaretin yükselişi çalışmalarımızın merkezindeydi. Farklı ülkeler arası lojistik ihtiyaçların karşılanması bakımından mevcut Türk yatırımcılarımızın ve yabancı müşterilerimizin taleplerini karşıladık. 2025 yılında lojistik sektöründe rekabetin teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenmesi bekleniyor. Bu bağlamda, 2025 yılında süreçlerimizin daha dijital, sürdürülebilir ve müşteri odaklı bir yapıya dönüşmesi için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Tedarik zinciri dayanıklılığımızı artıracağız”

2025 planlarından da bahseden Bolavan, “Bu yıl dijitalleşmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik aksiyon adımlarını takip etmek, yurtdışında yönettiğimiz mevcut depolarımızın kapasitesini arttırmak, farklı ülkelerde yeni depo oluşumları sağlamak istiyoruz. Ayrıca e-ticaret ve mikro dağıtım ağına yönelik yatırımlara öncelik vermek, tedarik zinciri dayanıklılığımızı artırmak için tedarikçi ağımızı genişletmek ve müşteri deneyimi ve kişiselleştirme ile özel lojistik çözümleri sunmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

NSGLOG’un, hava, kara, deniz, intermodal/multimodal taşımacılık ve ekspres kargo taşımacılığı opsiyonları ile otomotiv, savunma sanayi, makine sanayi, tekstil, medikal/sağlık, gıda ve e-ticaret sektöründe hizmet verdiğini söyleyen Bolavan, “Bölgesel olarak Avrupa’da 5 farklı ülkede nakliye ve depolama hizmetimiz, Uzak Doğu’da 2 farklı ülkede depolama faaliyetlerine devam ederken farklı ülkeler arası lojistik hareketi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Dijital tarafta yatırıma devam ediyoruz”

Şirketin yatırım planlarından bahseden NSGLOG Kurucu Ortağı Erin Ersoy ise, “Özellikle alternatif depolama alanları yaratmayı ve mevcut depolama kapasitemizi artırmayı, bunun yanı sıra da otomasyon sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Küresel ticaretin dinamik yapısını göz önünde bulundurarak uluslararası acente açma fizibiliteleri ve iş ortaklıkları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Lojistik sektöründe dijitalizasyon, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri deneyimini iyileştirmenin hayati bir rol oynadığı düşünüldüğünde bu doğrultuda dijitalizasyona yönelik; ERP, TMS, WMS, IoT Teknolojileri modüllerinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Sektördeki sorunlara da değinen Ersoy, “Uluslararası anlaşmazlıklar/savaşlar kaynaklı global ticaretteki aksamalar, ekonomik krizler ve doğal afetler gibi sebeplerle lojistik akışında kesintiler yaşanabiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, konteyner ve taşıma maliyetlerindeki artış gibi faktörler, nakliye maliyetlerini artırıyor. Ülkelerin farklı gümrük uygulamaları/tarifeleri, regülasyonlar ve politik sebepler ile gerçekleşen değişiklikler uluslararası taşımaları zorlaştırıyor. Yeni teknolojilere adaptasyon süreci, iş birliği halinde çalışan firmalar için zorluk teşkil edebiliyor. Özellikle nitelikli iş gücü bulmada zorluk yaşanıyor; bu durum, hizmet kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu sorunlar, sektör oyuncularının stratejilerini gözden geçirmelerini ve yenilikçi çözümler geliştirmelerini gerektiriyor” diye konuştu.