Nvidia herkesi zengin etti: Yönetimden üç milyarder daha çıktı

Ünlü çip üreticisi Nvidia’nın rekor yılı, şirketin yöneticilerinin de servetlerini zirvelere taşıdı. İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang ile birlikte en uzun süredir görev yapan üç yönetim kurulu üyesi de milyarderler arasına girdi.

Nvidia'nın kuruluş günlerinden beri yönetim kurulunda olan Tench Coxe'un serveti ilk kez dahil olduğu Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 5,4 milyar dolar değerinde olurken, 32 milyondan fazla hissesiyle şirketin üçüncü büyük bireysel hissedarı olan 66 yaşındaki Coxe, net servet değeri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Mark Stevens ile Harvey Johns

Bloomberg verilerine göre, dünyanın en zengin 298. kişisi olan ve 9,3 milyar dolarlık servetiyle Mark Stevens ve şirkette 1 milyar dolarlık pozisyona sahip olan ve 300 milyon dolardan fazla hisse senedi satan Harvey Jones milyarder meslektaşları arasında yer aldı.

Bir şirketin birden fazla milyarder çıkarması nadir görülen bir durum olurken, kurucu ortaklar veya bir aile hanedanının parçası olmanın yanında yöneticiler için çok daha zor bir durumdur.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Nvidia'nın üç milyarder direktörü ve Huang'ın toplam net serveti 130 milyar doların üzerinde ve bu da çip üreticisinin yönetim kurulunu dünyanın en zengin 10'undan biri yapıyor.

Jensen Huang

Huang, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2024'te servetini tek başına 70 milyar dolardan fazla artırarak 114,4 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 12. kişisi. Beşinci yönetim kurulu üyesi Brooke Seawell, yakında milyarder sıralamasında Stevens, Coxe ve Jones'a katılabilir. 1997'den beri yönetim kurulunda görev yaptıktan sonra şu anda Nvidia'da yaklaşık 700 milyon dolarlık bir pozisyona sahip.

Nadir görülen bir durum

Virginia Tech'te yönetici ve direktör tazminatları üzerine araştırmalar yapan Prof. Felipe Cabezon, bir şirketin büyümesinde bir yönetim kurulu için görülen bu durumun benzersiz olduğunu söyledi.

Prof. Cabezon, "Yöneticiler, şirketi büyütmek ve performansını iyileştirmek için bir teşvik olmak üzere bonus ödemeleri alıyorlar ve başarılı olurlarsa, kendileri de dahil olmak üzere şirketin hissedarları için değer yaratıyorlar. Burada gözlemlediğimiz şey tam olarak bu hikaye. Temelde, bu mutlu bir son” değerlendirmesinde bulundu.

Nvidia'nın hissesi 2024'te yüzde 171 oranında artarken, yapay zekada kullanılan çiplere olan yüksek talebin ortasında S&P 500 Endeksi'nde ikinci en iyi performans gösteren şirket oldu.