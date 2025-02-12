Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı

2025 Ocak ayı 0 km otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak ayına göre %13,9 azalarak 68.654 adet oldu. Bu azalışın en önemli nedeninin, 2024 yılında satışlarda patlama yaşanmasına sebep olan engelli araçlarındaki ÖTV muafiyetinin kısıtlanacağı beklentisinin yeni düzenleme ile gerçekleşmesi olduğu düşünülüyor.

0 km araç pazarındaki düşüşe karşın, 2. el oto pazarında ise 15 yaş ve 350.000 km’ye kadar araçların satışları bir önceki yılın aynı ayına göre uzun yıllar içerisindeki istikrarlı trendini sürdürerek %9 oranında arttı. Buna paralel olarak stokta kalma süresi de 52 günden 51 güne geriledi.

Bireysel müşteriler ocak ayında, altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişi değerlendirmeye devam ederken, alımlarda araç değerine göre çok yetersiz kalan kredi kullanım sınırlamalarını aşmaya yönelik olarak senetli sistemleri ve kredi kartlarını tercih etmeyi sürdürdüler.

Genel olarak pazarda satılan toplam araç sayısı %9, B-C-D-E segmentinde bu artış %7’de kaldı. Tek başına SUV araçlar incelendiğinde ise artış oranı %27’yi buldu. Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayına göre bakıldığında satışlar tüm segmentlerde düşüş gösterdi.

İkinci el pazarında stokta kalma süreleri sabit seyrediyor!

İkinci el araç piyasasında stokta kalma süreleri büyük oradan sabit kalırken, bazı segmentlerde değişiklikler yaşandı. 2024 ve 2025 Ocak ayları karşılaştırıldığında, piyasa genelinde stok süresi 52 günden 51 güne düşerken, binek araçlarda ise 54 günden 52 güne geriledi. Ticari araçlarda ise stok süresi 44 günden 46 güne yükseldi.

İkinci el elektrikli araç fiyatları dalgalı bir seyir izliyor

2024 yılı boyunca ikinci el elektrikli araç fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Yılın başında 2,4 milyon TL seviyesinden başlayan fiyatlar, yaz aylarında 2,2 milyon TL seviyesine kadar geriledi. Son çeyrekte toparlanma sinyalleri veren fiyatlar, yıl sonunda 2,3 milyon TL bandına kaldı. 2025 yılına ise 2,4 milyon TL seviyesinde giriş yapıldı.

İkinci el elektrikli araçlarda stokta kalma süresi artıyor!

İkinci el elektrikli araçların stokta kalma süresi yükselişe geçti. Ekim 2024’te 60 gün olan ortalama stok süresi, kasım ve aralıkta 59 gün seviyesinde kalırken, Ocak 2025 itibarıyla 64 güne çıktı. Aynı dönemde ortalama fiyatlar %8’lik bir artış gösterirken, satılan araç adedinde %7’lik bir gerileme gözlemlendi.

Hurda teşviki haberleriyle 25 yaş üstü araç sahipleri beklemeye geçti!

Son aylarda hurda teşviki haberlerine bağlı olarak, 25 yaş üstü araçların satış payında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Kasım ayında %11,72 olan bu segmentin pazar payı, aralıkta %7,59 düşerek %10,83 seviyesine geriledi. Ocak ayında ise %0,74’lük ek bir düşüşle %10,75 seviyesine indi. Veriler, araç sahiplerinin satış yapmaktan kaçındığını ve araçlarını ellerinde tutmaya başladığını gösteriyor.