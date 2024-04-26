ODAŞ, 2 şirketiyle “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesine girdi

Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinin önde gelen şirketlerinden ODAŞ, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde ODAŞ ve Suda Maden şirketleriyle yer aldı. ODAŞ bünyesindeki Suda Maden, listede 50–99 çalışan sayısı kategorisinde 1. Sırada yer alırken ODAŞ genel merkezi ile ise listeye 26’ncı sıradan girdi.

Çalışanlarından Suda Maden’e 100 skor puanı

ODAŞ, bünyesindeki Suda Maden kendi kategorisindeki şirketler arasında, çalışanlarından 100 skor puanı alarak çalışmaya katıldığı ilk yılda listeye giren ilk maden şirketi oldu.

10 yılı aşkın süredir enerji ve madencilik alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten, bunun yanı sıra turizm gibi potansiyel alanlarda da yatırım fırsatlarını değerlendirerek yeni sektörlere adım atan ODAŞ Grubu, böylece başarılı çalışan deneyimi uygulamalarını bu liste ile bir kez daha taçlandırdı.

Dinamik ve çevik iş anlayışıyla çalışıyoruz

ODAŞ İnsan ve Kültür Direktörü İnci Arıkan, sertifika süreciyle ilgili olarak “Bulunduğumuz sektörlerde dinamik ve çevik bir iş anlayışıyla çalışıyoruz. Benimsediğimiz iş yapış tarzı çalışanlarımızın özverili performansları sayesinde başarıyı getiriyor. Bu süreçte yapmaya çalıştığımız her kademeden çalışma arkadaşımızı kariyer yolculuklarında destekleyecek aksiyonları almak. Akademimizden sağladığımız soft skill eğitimler; düzenlediğimiz teknik eğitimler, odak grup çalışmaları sayesinde gelişimi ve birbirinden öğrenmeyi merkeze alıyoruz. ODAŞ Yönetici Gelişim Programı ile liderlik becerilerimizi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımız sayesinde bu yıl ilk kez 2 şirketimizle birlikte “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında olmaktan gurur duyuyoruz” . Bu listede yer almak çalışma arkadaşlarımız için güvenilir, adil, gurur duyulan, takım ruhundan beslenen bir çalışma ortamı yaratabildiğimizi kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.