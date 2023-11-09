Odeabank, net kârını yüzde 129 artırdı

Odeabank, 2023’ün üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Odeabank, 2023 yılının dokuz aylık döneminde aktiflerini 78,3 milyar TL’ye, mevduatlarını ise 60,4 milyar TL’ye taşıdı. Odeabank’ın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toplam brüt kredileri 37,4 milyar TL’ye, Türk lirası cinsinden gayri nakdi kredi hacmi de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 büyüyerek 14,7 milyar TL seviyesine ilerledi. Toplam gelirleri ise 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 78 artarak 5,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Odeabank’ın aktif yapısının doğru yönetimi ve güçlü öz kaynak yapısı sonucunda ana sermaye oranı yüzde 10,3 sermaye yeterlilik oranı da yüzde 20,2 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmeyi sürdürdü. Müşterilere sunulan çeşitli yatırım fonları seçenekleri ile Odeabank’ın fon hacmi 18,7 milyar TL’ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 28 seviyesine ulaştı. Doğru yönetim ve ürün çeşitliği sayesinde Odeabank mevduat dışı yönetilen varlık rakamını 24,1 milyar TL seviyesine yükseltti. Odeabank’ın 2022 Eylül sonu itibarıyla yüzde 5,1 olan takipteki alacakların toplam kredilere oranı, 2023 Eylül sonu itibarıyla yüzde 3,9 seviyesine inmesiyle önemli bir aşama kaydedildi.

Rakamları değerlendiren Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Odeabank olarak dönemsel oluşan ekonomik belirsizliklere ve döviz kurlarındaki hareketliliğe karşın istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 2023’ün başından itibaren elde etmiş olduğumuz başarılı finansal tablo bunun en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor. Odeabank olarak, fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak oluşturduğumuz fijital bankacılık anlayışımız ile müşterilerimize yeni nesil bir hizmet sunuyoruz. İkinci on yılımıza girerken yatırım odaklı bankacılık anlayışını merkeze aldık. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamız Odea’yı bankacılık işlemlerinin yanı sıra bir yatırım platformu olarak tasarladık ve müşterilerimizin hizmetine sunduk. Fijital vizyonumuzla da bire bir örtüşen Odea uygulaması ile bankacılık alanına yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz.”