Odine’in net satış geliri ilk çeyrekte %93 arttı

Odine’in net satış geliri yılın ilk çeyreğinde 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 238 milyon liraya ulaştı.

Ar-Ge ve yetkin insan kaynağıyla geleceğe hazırlanıyor

Odine CFO’su Ali Yöney, “Yüksek katma değerli hizmetlere odaklanmamız, güçlü yönetim anlayışımız ve ekibimize kattığımız yeteneklerle birlikte ilk çeyrekte güçlü bir finansal performans sergiledik. Ar-Ge odaklı yaklaşımımız doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve uzun vadeli yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Odağına yenilikçi teknolojiyi alan Odine, küresel ölçekte rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarını nitelik ve kapsam açısından genişletmeye devam ediyor. Alanında uzman yeni ekip üyeleriyle organizasyon yapısını güçlendiren şirket, inovatif ürün ve hizmet geliştirme kapasitesini artırmaya odaklanmış durumda.