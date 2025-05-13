Odine’in net satış geliri ilk çeyrekte %93 arttı
2000 yılından bu yana ulusal ve uluslararası şirketlere yazılım çözümleri ile mühendislik hizmetleri sunan Odine’in net satış geliri yılın ilk çeyreğinde 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 238 milyon liraya yükseldi. Yenilikçi Ar-Ge hamleleri ve teknolojiye odaklanan Odine, bu dönemde brüt kârını yüzde 302 artışla 92 milyon TL’ye, FAVÖK’ünü ise yüzde 219 yükselişle 52,8 milyon TL’ye taşıdı. Cari oranını 2,90’a, nakit oranını ise 2,28 seviyesine çıkaran şirket, düşük borçluluk yapısıyla pozitif nakit akışını korumaya devam etti.
Odine’in net satış geliri yılın ilk çeyreğinde 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 238 milyon liraya ulaştı.
Ar-Ge ve yetkin insan kaynağıyla geleceğe hazırlanıyor
Odine CFO’su Ali Yöney, “Yüksek katma değerli hizmetlere odaklanmamız, güçlü yönetim anlayışımız ve ekibimize kattığımız yeteneklerle birlikte ilk çeyrekte güçlü bir finansal performans sergiledik. Ar-Ge odaklı yaklaşımımız doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve uzun vadeli yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.
Odağına yenilikçi teknolojiyi alan Odine, küresel ölçekte rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarını nitelik ve kapsam açısından genişletmeye devam ediyor. Alanında uzman yeni ekip üyeleriyle organizasyon yapısını güçlendiren şirket, inovatif ürün ve hizmet geliştirme kapasitesini artırmaya odaklanmış durumda.