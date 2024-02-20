Okursoy, verimliliğini Vodafone Business ile artırdı

Okursoy’a bulut tabanlı Akıllı Fabrika ürünü entegrasyonuyla hizmet veren Vodafone Business, kurumsal müşterisinin dijitalleşme yolculuğundaki önemli partnerlerinden biri oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızla, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü şirketlerimize sunuyoruz. Bu paralelde biz de Akıllı Fabrika ürünümüzle metal imalat sanayimizin önde gelen markalarından Okursoy’un çözüm ortağı olduk.İşletmemizin üretim alanında kullandığı makinelerin çalışma sürelerini takip ederek üretimdeki verimlilik kayıplarını ve bu kayıpların nedenlerini anlık olarak tespit edebilmek, sonrasında da gerekli aksiyonları alarak süreçlerini iyileştirme ihtiyacı bulunuyordu. Şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaç duydukları veri toplama, entegrasyon ve otomasyon altyapısını sunarken üretim süreçlerini optimize eden Akıllı Fabrika çözümümüz sayesinde Okursoy; ERP sistemini, makineleri ve operatörleri bağlantılı hale getirirken, tüm verilerine uzaktan erişebilir bir konuma geldi. Anlık olarak takip ettiği üretim süreçlerini, etkili içgörüler sunan gelişmiş raporlar sayesinde optimize etmesinin yanında dijital iş ortağımız, iş takibi görevlerinin dijitale aktarılması sayesinde gerçek zamanlı verimlilik takibini yaparak makine verimliliğinde de yüzde 45 artış elde etmiş oldu. Bunun yanında 7/24 anında tespit ve müdahale olanağıyla, üretim ve hizmet kalitesini iyileştiren işletmemiz, Vodafone Business’ın teknik uzmanlarının desteğiyle ise iş sürekliliğini güvenceye aldı.”

Dijitalleşme sayesinde verimlilik oranı arttı

Vodafone Business ile iş birlikleri kapsamında ve uzman ekiplerin desteğiyle Akıllı Fabrika çözümü ile üretim süreçlerini yönetebildiklerini ifade eden Okursoy Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okursoy da konu hakkında şunları söyledi:

“Vodafone Business ekiplerinin desteğiyle, Akıllı Fabrika çözümünü sorunsuz bir şekilde tamamlayarak fabrikamıza entegre ettik. Böylece üretimimizi kapasite, süre ve makine bazında anlık olarak takip edebilmeye başladık ve gerektiğinde bu süreçlerimize de anında müdahale edebilme imkânı yakaladık. İhtiyaçlarımıza özel olarak tasarlanan bu çözüm sayesinde ise verimliliğimizi kayda değer oranda artırdık ve güçlü bir altyapıya kavuştuk. Merkez fabrikamıza entegre ettiğimiz bu uçtan uca çözümle, üretim süreçlerimizi dijitalleştirerek optimize ediyoruz.”