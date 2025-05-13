Orzaks geleceği Ar-Ge ile inşa ediyor

2004 yılında temelleri atılan ve bugün Türkiye’nin en büyük gıda takviyesi üretim kapasitelerinden birine sahip olan Orzaks, 2025 yılına güçlü hedeflerle giriyor. Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu;“Bu yıl geçen yıldan daha büyük bir büyüme hedefi planladık. 4 milyar TL olan ciromuzu 6.2 milyar TL'ye çıkarma hedefimiz var. 2020 yılından beri global pazarlara açılmak üzere çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2024 yılında 247 milyon TL'lik bir ihracat cirosu gerçekleştirirken, 2025 yılında ise 48’den fazla ülkeye 990 milyon TL'lik bir ihracat cirosu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Bilim, kalite ve güven temelinde büyüyor

İstanbul Esenyurt’takifabrikasıyla ayda ortalama 2.5 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşan Orzaks, iç pazardaki liderliğini global pazara da taşımayı hedefliyor. Amerika, Almanya, İngiltere, Polonya ve Dubai’de kurduğu firmalarla dijital satış ağını genişleten Orzaks, Kazakistan’da kuracağı yeni fabrikasıyla üretim kapasitesini coğrafi olarak çeşitlendirecek. Yatırımla ilgili konuşan Alimoğlu, Kazakistan’daki fabrikanın 35 Milyon Euro’luk yatırım büyüklüğüyle kademeli olarak hayata geçirileceğini söyledi. Alimoğlu, bu yatırımın yerel pazarlarda doğrudan varlık stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Alimoğlu; “Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik yatırım kapsamında desteklenen mikroalg temelli Ar-Ge projelerimizle bitkisel omega-3, protein ve vitamin üretiminde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Toplam 1.2 milyar TL’lik bu ham madde yatırımı, Orzaks’ıglobal ham madde tedarik zincirinin kritik oyuncularından biri yapacak” dedi.

2018’de probiyotik ham madde üretim çalışmaları başlatıldı

Kurulduğu günden bu yana bilimsel yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarını ilke edinen Orzaks, sektördeki yerini yalnızca ticari büyümeyle değil, aynı zamanda Ar-Ge yatırımları ve ürün inovasyonuyla da sağlamlaştırıyor. Takviye gıda pazarında ham madde konusunda da öncü olabilir miyiz düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Alimoğlu, probiyotik ham madde üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarından söz etti; “Probiyotik ham maddesinin üretilmesi üzerine 2018 yılında Ar-Ge çalışmaları başlattık. Türkiye'nin 7 farklı coğrafi bölgesinden, anne sütü, inek sütü, topraktan ve fermente ürünlerden çeşitli kaynaklar toplayarak bu ürünlerden probiyotik suşları izole ettik. 1000’in üzerinde probiyotik suşu izole ederken, bunların probiyotik özelliklerini göz önünde bulundurduk” diye konuştu.

“Bilimden uzaklaşmadan ürettiğimiz ürünler bizi bu günlere getirdi”

Orzaks’ın sektördeki başarısını bilimsel ve yüksek kaliteli üretime bağlayan Alimoğlu; şu değerlendirmelerde bulundu:“Takviye ürünleri önleyici ve koruyucu sağlıkta kullanılan, bazen tedavi edici, bazen tedavi destek olarak üretilen ve tüketiciye sunulan ürünler. Bu nedenle takviye edici ürünler formül edilirken temiz içerikli olarak üretilmesi, ürün etkileşimlerinin değerlendirilmesi ve kullanılan etken maddelerin sağlık üzerine olumlu etkilerini bilimsel kaynaklarla ve çalışmalarla desteklenmesigerekiyor. Bu doğrultuda, yola çıktığımız ilk günden beri bilimden uzaklaşmadan en yüksek kalite standartlarında ürün üreterek tüketiciye sunmamız ve tüketicilerin bu ürünlerden olumlu sonuçlar almaları bu günlere gelmemizi sağladı.Bir taraftan büyüme ihtiyacımız doğrultusunda üretim kapasitemizi arttırmaya devam ederken diğer taraftan da Ar-Ge faaliyetlerimizle işimizi kolaylaştırarak yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyoruz.”