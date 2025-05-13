Hepsiburada, 2025 Anneler Günü dönemine ait alışveriş verilerini açıkladı

Anneler Günü’nde kullanıcılar, annelerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de kişisel bakımına katkı sağlayacak ürünleri tercih etti.

Anneler Günü alışverişlerinde yalnızca teknoloji değil, şıklık ve konfor da ön plandaydı. Kadın giyim kategorisinde yüzde 60, spor ayakkabılarda ise yüzde 50 oranında talep artışı gözlemlendi.

Anneler Günü’nün klasiği kişisel bakım

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü’nün klasikleşmiş hediye kategorilerinden biri olarak öne çıktı. Yüz bakım ürünlerinin satışında yüzde 50’lik bir yükseliş yaşanırken, güneş koruyucular üç kat, makyaj ürünleri ise iki kat daha fazla tercih edildi. Nemlendiriciler, makyaj bazları ve renkli kozmetik ürünleri en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

En çok tercih edilen markalar

Bu dönemde öne çıkan markalar arasında teknoloji kategorisinde tablet ve akıllı saat gibi ürünlerle Apple, Xiaomi ve Samsung dikkat çekti.

Küçük ev aletlerinde ise Dreame, Philips, Roborock ve Dyson en çok tercih edilen markalar oldu. Kişisel bakımda Bioderma, La Roche-Posay, L’Oréal Paris, Maybelline New York öne çıktı.

Giyim kategorisinde ise DeFacto, hediye alışverişlerinin gözde markalarındandı.

Tüketicilerin güven duyduğu markalar, Anneler Günü’nü daha da özel kılmak isteyen kullanıcıların ilk tercihi oldu.

Anneler Günü hediyeleri pazar günü kapıdaydı

Anneler Günü döneminde kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştıran en önemli avantajlardan biri, HepsiJET’in sunduğu Pazar günü teslimat hizmeti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde binlerce hediye tam zamanında sahiplerine ulaştı.