Başkan Akbaş, “Milli ekonomiye katkımız artacak”

TSO Başkanı Akbaş, balıkçılık sektörüne hizmet verecek tesisisin yaklaşık 10 milyon euroluk yatırım olduğunu ve Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren balıkçılık işletmeleri ile balık üretim çiftliklerinin işleme ve uzun süreli ürün saklama sorunları ortadan kaldıracağını belirtti. Akbaş, “ Türk somonu üretiminin yüzde 35'ini tek başına karşılayan Sinop kazandığı bu tesis ile milli ekonomiye olan katkısını daha da artıracak ” dedi.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 dönüm alanda kurulan Seanop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisinin, idari bina, proses binası, soğuk odalar ve katı atık depolama bölümü olmak üzere toplam 10 bin metrekare kapalı alandan oluştuğunu belirten Akbaş, “Bu yatırım sunacağı hizmet ile Karadeniz bölgesinde balıkçılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacak “dedi.

Sinop TSO en büyük hissedar

TSO Başkanı Salim Akbaş, yatırımın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin destekleriyle Sinop başta olmak üzere, Karadeniz bölgesindeki balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sağlaması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilen 10,5 milyon Euro bütçeli bir proje olduğunu belirtti. Akbaş,” Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde ve Sinop TSO, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi ortaklığında yürütülen projenin en büyük hissedarı ise Sinop Ticaret ve Sanayi Odasıdır “ diye konuştu.

Günlük 1.200 ton depolama

Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren balıkçılık işletmeleri ile balık üretim çiftliklerine hizmet verecek tesisisin kullanacağı enerjinin bir kısmını güneşten sağlayacağını anlatan TSO Başkanı Salim Akbaş, “ Bu işletme yılda 3 bin ton su ürünleri işleme ve şoklama yapabilecek kapasitede inşa edildi. Günlük bin 200 ton depolama kapasitesine sahip tesiste, dakikada 45 adet somon işleme, saatte 5 ton hamsi boylama ve günlük 60 ton ürün şoklama yapılabilecek. Tesisimiz ayrıca Sinop başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren balıkçılık işletmeleri ile balık üretim çiftliklerinin yaşamış olduğu işleme ve uzun süreli ürün saklama sorunlarını ortadan kaldıracak. Yine bu tesisimiz ile üreticilerimizin rekabet gücünün yanı sıra işletmelerin de verimlilik, pazar etkinliği, AR-GE teknolojik altyapı, istihdam potansiyeli, ürün çeşitliliği ve ekonomik katma değer artışını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğiz

Resmi açılışı yapılarak çalışmaya başlayan tesise gerek ülke içinden gerekse de dünyanın farklı ülkelerinden yoğun ilgisi bulunduğunu anlatan Akbaş, “Tesisimiz sayın Bakanımızın açılışıyla hizmet vermeye başladı. Burada işlenen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Tüm hemşerilerimizi ve Karadeniz bölgemizde faaliyet gösteren tüm sektör temsilcilerine hayırlı olsun “ dedi.