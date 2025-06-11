Karçel AŞ, Ortadoğu ve Afrika’ya odaklandı

Özellikle son bir yılda hedef pazarlarda güçlü yerel ortaklıklar kurarak proje bazlı, sürekli müşteri yapısı oluşturma hedefinde olduklarını söyleyen Genel Müdür Boyar, iş geliştirme çabalarıyla özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarına ağırlık verdiklerini belirterek, bölgede işe Katar’la başladıklarını; ardından da Kuveyt’e yönelerek burada çözüm ortaklarıyla ilerlediklerini kaydetti. Boyar, henüz Ortadoğu’da imzalanmış bir projeleri bulunmamakla birlikte, bu pazarı yakından takip ettiklerini ifade etti. Bölgesel çözüm ortaklıkları kurma aşamasında olduklarını kaydeden Boyar, “ Şirket, olarak bu bölgede önümüzdeki dönemde somut adımlar atmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Uganda’da 20 bin kişilik stadyum projesi

Genel Müdür Boyar, Afrika kıtasında Uganda’da yapılan 20 bin kişilik stadyum projesinin Karçel’in kıtadaki önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Boyar, stadyumun çelik imalatı tamamlandı ve sevkiyatı gerçekleştirildi. Montaj çalışmaları ise şu an yaklaşık yüzde 30 seviyesinde devam ediyor. Şirketimiz ayrıca muhtelif Afrika ülkelerinden stadyum talepleri almaya devam ediyor. Büyük bir rafineri projesi için de ön görüşmelerin yapılması planlanıyor” diye konuştu.

Fas, 2030 Dünya Kupası öncesi stratejik hedef

Genel Müdürü Süleyman Boyar, yaptığı açıklamada Karçel AŞ’nin Kuzey Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Fas’ta çok önemli resmi temaslar gerçekleştirdiğini söyledi. Boyar, özellikle Fas, İspanya ve Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2030 FIFA Dünya Kupası öncesinde ülkede büyük çaplı altyapı yatırımları planlandığını bu kapsamda stadyumlar, spor kompleksleri ve ulaşım projeleri için harekete geçen Fas hükümetinin yerli ve yabancı yatırımcılarla iş birliklerine büyük önem verdiğini kaydetti.

Genel Boyar, Fas’ta Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Yerel Kalkınma Ajansı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, 2030 Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde yapılacak stadyum yatırımları ve demiryolu projeleri hakkında detaylı bilgi aldıklarını belirtti. Boyar,” Bu görüşmelerde Karçel’in teknik yeterliliği ve uluslararası tecrübesi büyük takdir gördü. Faslı yetkililer, Karçel A.Ş.'nin bu projelere dahil olması halinde, ülke kurumlarının tüm imkanlarını seferber edeceklerini ifade ettiler” diye konuştu. Boyar, bölgeye verdikleri önemi ise "Fas, sadece bölgesel bir hedef değil; aynı zamanda Karçel’in küresel görünürlüğünü artıracak prestijli bir vitrindir," sözleriyle tanımladı.

Bu başarı tüm çalışanların ortak eseri

Karçel AŞ’nin iş kolunda tüm başarıların Karçel A.Ş. en üst Yönetimden en alt personeline kadar tüm çalışanların özverili gayreti sayesinde hayata geçirildiğini vurgulayan Boyar, “ Tüm bu gelişmeler, ortak akıl ve ekip ruhu ile yürütülen kurumsal bir başarının ürünüdür” diye konuştu. Boyar, ayrıca Karçel’in Rönesans Holding’in yürüttüğü polipropilen tesisi projesinde yaklaşık 9.000 tonluk bir iş alarak hem yeni bir müşteri hem de yeni bir sektörü portföyüne eklediğini söyledi. Projenin çok büyük çaplı bir yapının sadece küçük bir bölümü olduğunu belirten Boyar, “Müşteri memnuniyetinin devamı halinde bu projede en az beş yıl daha aktif oyuncu olarak kalabiliriz,” dedi.

Eskipazar OSB’de yeni yatırım

Öte yandan Karçel’in, mevcut tesislerinde iş kapasitesini artırmaya yönelik dört adet lazer tezgahı ve tam otomatik boya öncesi kumlama hattını satın alma sözleşmelerini imzaladığını açıklayan Boyar, “ Ağustos ayında tamamının sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca mevcut tesisimize ek olarak, Eskipazar OSB’de kurulacak yeni üretim tesisinde, demiryolu vagonları ve yüksek nitelikli vinçlerin üretimine başlanması planlanıyor. Yaklaşık 40 milyon USD lik bir yatırım ile 80 dönüm alanda inşa edilecek 55 bin m² kapalı alanlı bu tesisle üretim kapasitesi artırılacak ve daha katma değerli çözümler sunulacak” dedi.

2025 İhracatta büyümenin yılı olacak

Yaptığı açıklamasında ihracat performansına da değinen Boyar, “İhracat bizim için sadece bir satış kalemi değil; stratejik bir büyüme alanı. İş geliştirme çabalarımızı ihracat ağırlıklı yürütüyoruz. 2025’te daha da artmasını hedefleniyoruz. Karçel özellikle Kuzey Afrika, Orta Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde pazar analizlerini tamamlayarak güçlü yerel ortaklıklar kurma yolunda ilerliyor” dedi.