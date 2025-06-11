AURA-SAMET KAMPÜS’25 “Sınırlar ve eşikler” başlıklı panel ile Edirne’deydi

Trabzon, Erzurum, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Antalya şehirlerinde tasarıma ilgi duyan öğrenciler ile düzenlenen atölye ve panellerden oluşan AURA-SAMET KAMPÜS, 07-09 Mayıs tarihlerinde Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile buluştu.

Türkiye’nin tasarım vizyonuna katkı sunmak amacıyla, mimarlık ve şehircilik alanında derinleşmek isteyen lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen KAMPÜS programı, mimar İrem Uslu yürütücülüğündeki “Göçebe Yaşam Alanları” atölyesiyle başladı. SAMET mobilya aksesuarlarından ilhamla şekillenen bu atölye süreci, katılımcı öğrencilerin tema bağlamında yaratıcı fikirlerle proje geliştirmelerine ve bu projeleri sergilemelerine olanak sundu.

Program, “Sınırlar ve Eşikler” başlıklı panel ile devam etti. Sennur Akensel moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Elvan Gökçe Erkmen, Tülin Hadi ve Cem Sorguç konuşmacı olarak yer aldı. İlk konuşmacı, mimarlık tarihçisi Elvan Gökçe Erkmen, modern sanatta “eşik” kavramının izini sürdüğü ve bu kavramın okunabildiği sanat eserlerinden oluşturduğu bir seçki eşliğinde sunumunu gerçekleştirdi. Ardından mimar Tülin Hadi, TeCe Mimarlık bünyesinde Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması için geliştirdikleri proje önerisini sınır ve eşik kavramları çerçevesinde ele aldı. Son olarak mimar Cem Sorguç, CM Mimarlık bünyesinde tasarlanan ve uygulaması gerçekleşen Beşiktaş Kent Meydanı Düzenleme Projesi üzerinden Beşiktaş’ı sınırlar ve eşikler bağlamında değerlendirdi.

Etkinlik, “Göçebe Yaşam Alanları” atölyesinde üretilen projelerin, Boğaçhan Dündaralp, Cem İlhan ve Hande Tombaz’ın yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildiği ödül töreniyle son buldu. Sergi ve panel, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde; mimarlık, sanat ve tasarım başta olmak üzere tüm disiplinlerden öğrenci, profesyonel ve akademisyenlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

2024 yılında başladığı yolculuğuna gittiği bölgelere özgü kent, mimari ve tasarım konularının ele alındığı güncel tartışmalara ev sahipliği yaparak devam eden KAMPÜS projesi; tasarım ve teknoloji, sürdürülebilirlik ve enerji, arkeo-tasarım, kültürel miras ve koruma, kentsel dirençlilik ve afetler, mimarlık ve turizm gibi konularıyla Türkiye’nin tasarım ve mimari vizyonuna katkı sağlıyor. Bu yıl Antalya’dan başladığı yolculuğuna Edirne ile devam eden KAMPÜS projesi, Eskişehir ve Adana şehirlerindeki üniversite öğrencileri ile gerçekleştireceği atölyeler ve paneller ile geleceğin tasarımcı adaylarına ilham vermeye devam edecek.

Tasarıma ve üretime olan tutkusu ile yarım asır önce bu topraklarda başlayan yolculuğunu bir dünya markası olarak devam ettiren SAMET, yine bu topraklarda geleceği şekillendirme arzusu ile Türkiye’nin genç tasarımcı adaylarına dokunuyor. Türkiye’nin mimari ve tasarım alanında mevcut eğitimine katkı sağlamak hedefiyle farklı uzmanlık alanlarının iş birliğine dayalı kolektif üretimlere ve programlara imza atan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul ile güçlerini birleştirdiği KAMPÜS, geleceğin tasarım ve mimari vizyonuna katkıda bulunan önemli projeler arasında yerini alıyor.