CREAVIT, geleceğin sürdürülebilir üretimini planlıyor

Vitrifiye sektöründe hidrojenin uygulanabilirliğini ortaya koyduklarını belirten Kılıç, “Creavit olarak çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışımızı bir adım ileri taşıdık. Yüzde 100 hidrojenle pişirilen, sıfır emisyonlu vitrifiye ürünleri pişirerek dünyada sektörümüzde bir ilke imza attık. Bu, bizim için gurur verici ve geleceğe dair umut verici bir gelişme oldu.” ifadelerini kullandı.

Creavit markasını bünyesinde barındıran Çanakcılar Grubu’nun temellerinin, 1960’lı yıllarda Mehmet ve Mithat Çanakcı kardeşler tarafından atıldığını ifade eden Kılıç, “Bugün ise 200 bin metrekarelik alana kurulu modern tesisimizde, 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan, sektöre yön veren ve yenilikçi vizyonuyla öne çıkan güçlü bir marka konumundayız,” dedi.

Yeşil enerjiye yatırım, geleceğe yatırım

Creavit / Çanakcılar Seramik Sanayi Ticaret AŞ Sürdürülebilirlik ve Enerji Uzmanı Enerji Yöneticisi Bünyamin Kılıç, “2021 yılında Ar-Ge merkezi olarak onaylanmamızın ardından sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız hız kazandı. İlk adımımız güneş enerjisi yatırımı oldu. 2024’te devreye aldığımız GES projemizle yıllık 4 milyon kilovatsaat (kWh) üretim hedefliyoruz ve ilk simülasyon sonuçları da bu hedefi doğruluyor. Bu sayede ülkemizin temiz enerjiye geçiş sürecine katkı sunarken, karbon ayak izimizi de azaltıyoruz” diye konuştu.

Kılıç, Creavit’in üretim süreçlerinde çevre dostu yaklaşımlarını ön plana çıkardıklarını belirterek, “Üretim süreçlerimizde oluşan atık ısıyı enerjiye dönüştürerek tekrar üretime dahil ediyoruz. Bu yaklaşımımızla sürdürülebilir üretimi destekliyoruz. Hedefimiz, sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir üretim modeli inşa etmek,” dedi.

Dünya’da sektöründe bir ilk

Geçtiğimiz yıl, üretim atıklarını değerlendirerek yüzde 100 geri kazanılmış lavabo geliştirdiklerini belirten Kılıç, “Avrupa’daki çevreci firmalar ve yeşil bina projeleri, tedarik zincirinde sürdürülebilir ürünlere yöneliyor. Biz de bu talepleri karşılamak için yeşil ürün opsiyonlarımızı geliştiriyoruz. Bu kapsamda vitrifiye üretiminde %100 hidrojen kullanımının ilk denemesini yaptık.” dedi.

Kılıç, hidrojen uygulamaları konusunda İngiltere merkezli bir firmayla iş birliği yaptıklarını, pişirim denemelerinin ardından Ar-Ge ekiplerinin hidrojenle sürdürülebilir üretimin yüzde 100 mümkün olduğunu teyit ettiğini söyledi. Kılıç, “Bugüne kadar klozet, lavabo gibi vitrifiye ürünlerinde yüzde 100 hidrojenle pişirme denemesi yapılmamıştı. Biz bu denemeyi başarıyla gerçekleştirerek dünyada sektörümüzde bir ilki başardık. Bu bizim için çok heyecan verici bir adım.”

Birçok ülkeye ihracat yapan firmayız

“Çalışmalarımız yalnızca hidrojenle sınırlı değil. Farklı alanlarda da inovatif çözümler geliştiriyoruz. Çünkü biz, birçok ülkeye ihracat yapan bir firmayız ve farklı pazarlardan farklı beklentiler gelebiliyor. Bir müşterimiz karbon emisyonu düşük ürünler talep ederken, bir diğeri farklı üretim yöntemleri isteyebilir. Bu nedenle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre esnek bir üretim süreci sunabilmek istiyoruz,” diyen Kılıç, geleceğe dönük hedeflerini ise şöyle özetledi:

“AR-GE sürecimiz devam ediyor. Yakın gelecekte, küçük ölçekli bir hidrojen fırını kurarak denemeler yapmak, hidrojenin maliyetini optimize etmek ve kaliteyi artıracak en uygun üretim reçetesine ulaşmak istiyoruz. Bu sayede, hidrojenin vitrifiye sektöründe etkin bir şekilde uygulanabilirliğini daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz.”