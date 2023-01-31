Param'da işlem hacmi 37,4 milyar TL

Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, Param'ın büyüme yolculuğunu, 2022 değerlendirmesini ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.

Yılmaz, 2015 yılında BDDK'dan elektronik para lisansı alan Param'ın Türkiye'de fintek sektörünün doğuşuna öncülük yaptığını söyledi. Param’ın, sektörün kilometre taşlarını döşeyen, kendinden sonra gelen kuruluşlara ilham veren bir rolü bulunduğuna değinen Yılmaz, "Sektörde ‘İlklerin Fintek'i’ olarak biliniyoruz. Türkiye’nin ilk Elektronik Para Kuruluşu olmanın yanı sıra, Bankalararası Kart Merkezi’nin de (BKM) banka dışı ilk üyesiyiz.

Mastercard ve TROY lisansı alan ilk Elektronik Para Kuruluşu yine Param oldu. TROY, Mastercard, Visa ve Discover kart şemalarıyla kart ihraç etme lisanslarının tümüne sahip tek Elektronik Para Kuruluşu olarak hizmet veriyoruz. Kart Kabul (Acqurier) lisansı alma konusunda da sektöre öncülük yaparken, TR karekod ile işlem yapma imkânı sunan ilk fintek olduk" ifadelerini kullandı.

2022 yılını rekor büyümeyle kapattıklarını belirten Yılmaz, "Param’ın kullanıcı sayısı 5 milyona, kart sayısı 7 milyona ulaştı. Kullanıcı sayımızdaki artışla birlikte Param ile yapılan harcamalar 9,2 milyar TL oldu. Pazar payımız yüzde 33 olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye’nin lider sanal POS çözümü ParamPOS’un finansal sonuçları ile ilgili olarak, "Düşük komisyon oranıyla, dünyanın her yerinden ödeme alma ve ertesi gün tahsilat imkanı sunan ParamPOS; büyüme trendini 2022’de de geliştirerek sürdürdü. Geçen yılın verilerine kıyasla ParamPOS’un işlem adedi yüzde 144 artarak 109 milyona, işlem hacmi yüzde 175 büyüyerek 37,4 milyar TL hacme ulaştı. Üye iş yerleri sayısında da 63 bine ulaşan markamız, bu alanda da geçen yıla göre yüzde 135 oranında artış gösterdi" bilgisini verdi.

Yılmaz, Param’ın yeni markası ParamTech hakkında da bilgi verdi. Elektronik para ve ödeme kuruluşu lisanslarını alan yeni şirketlerin, tüm teknoloji ihtiyaçlarını ParamTech üzerinden sağlayarak faaliyetlerine başlayabildiğini belirten Yılmaz, "250 kişilik donanımlı teknoloji ekibinin çalıştığı ParamTech, özellikle kart operasyonlarını gerçekleştirebilmeyi mümkün kılan ‘Processing’ ürünüyle fark yaratıyor. Finansal teknolojinin deneyim gerektiren en önemli alanlarından birisi olan ‘Processing’ ile birlikte farklı ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz 30’dan fazla ürünü tüm fintek kuruluşlarının kullanımına açıyoruz" dedi.

Kârımızın yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaştık

Param'ın insan kaynakları vizyonunu sürekli olarak geliştirdiğini dile getiren Yılmaz, "Çalışanlarımızın mutluluğunu ve şirketimizle kurdukları bağlılık ilişkisini önemsiyoruz. Yılın sonunda aldığımız bir kararla, şirketimizin net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarımızla paylaştık. Param Ailesi'nin her bir üyesi bizim için değerli; onların katkısıyla büyüme yolculuğumuzu sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.