Pegasus Boeing 737 filosunu elinde tutacak

Bloomberg News'un haberine göre Pegasus, gelecek yıldan itibaren sadece Airbus SE uçaklarını işletmeye yönelik önceki planından uzaklaşacak. İcra Kurulu Başkanı Güliz Öztürk, "Tek tip bir filoya doğru gidiyorduk. Ancak, bu büyüme ve bu büyüklükle, iç analizimizi ve fizibilitemizi yaptık ve dokuz Boeing uçağını tutmaya karar verdik. Maliyet açısından, karmaşıklık açısından yönetilebilir" dedi.

Öztürk'e göre İPegasus, eski nesil 737 NG'lerini 2025 yılına kadar aşamalı olarak elden çıkarmayı planlamıştı ancak artan seyahat talebinin yanı sıra üreticilerin yeni uçakların teslimatını geciktirmesi ve bunun sonucunda kira oranlarının artması, havayolu şirketinin bu planları 2029 yılına ertelemesine neden oldu.

Wizz Air Holdings Plc ve Türk Hava Yolları, Pratt & Whitney motorlarındaki inceleme ve onarımlar nedeniyle bu yaz A320neo uçaklarını yere indirmek zorunda kalırken, Ryanair Holdings Plc de 737 Max jetlerinin geciken teslimatları nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını defalarca dile getirdi. Pegasus, yere indirmelerden etkilenmeyen A320neo jetlerinde CFM International türbinlerini kullanıyor.

Öztürk, Boeing ve Airbus dar gövde filosunu işletmeye devam etmeyi planladığı için gelecekte 737 Max satın almayı göz ardı etmedi. Halihazırda 68 adet A321neo jet siparişi bulunan havayolu şirketi, daha önce yaptığı açıklamada önümüzdeki on yıl içinde teslim edilmek üzere yeni uçak siparişi vermeyi düşündüğünü belirtmişti.