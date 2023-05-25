Pegasus'un kredi derecelendirme notu arttı

Pegasus Hava Yolları'nın uzun vadeli kredi derecelendirme notu, 14 Nisan 2023 tarihinde Fitch Ratings Limited (Fitch) tarafından B+ seviyesinden BB- seviyesine, 23 Mayıs 2023 tarihinde S&P Global Ratings (S&P) tarafından ise B seviyesinden B+ seviyesine yükseltildi.

Fitch ve S&P kredi notu görünümlerini mevcut makroekonomik koşulların yansıması sebebiyle "Negatif" olarak açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Pegasus Hava Yolları tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillere ilişkin kredi notunu da aynı doğrultuda güncelledi.

Fitch ve S&P tarafından yayımlanan raporlarda, not artışıyla ilgili olarak, Pegasus Hava Yolları'nın 2022 yılındaki ve bunu takip eden üç aylık dönemdeki güçlü operasyonel ve finansal sonuçları vurgulanıyor.

Pegasus Hava Yolları, 2022 yılında kamuya açıklanan veriler dikkate alınarak dünyada hava yolu işletmeleri arasında yüzde 34,1 ile en yüksek FAVÖK (Faiz, vergi, amortisman öncesi kâr) marjına ve €2,18 ile en düşük "yakıt hariç birim giderine" sahip hava yolu olarak ön plana çıkmıştı.

Taşınan yolcu sayısını bir önceki yıla oranla yüzde 34 ve gelirlerini yine bir önceki yıla oranla yüzde 139 oranında artıran Pegasus Hava Yolları, 2023 yılının ilk çeyreğinde de €69 milyon FAVÖK ve yüzde 15,1 FAVÖK marjıyla şirket tarihinin ilk üç ay için en yüksek performansını yakalamıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, şunları kaydetti:

"2022 havacılık sektörü için Omicron ve gerek makroekonomik, gerekse jeopolitik olarak tansiyonun yüksek olduğu bir yıl olarak başlamasına rağmen, seyahat talebinin pandemi dönemine göre hızla toparlandığı, güçlü bir yaz sezonuyla devam eden ve bu talebe hazır olan hava yolları için fırsatlar yaratan bir yıl olarak devam etti.

Biz de operasyonel ve finansal olarak hazırlıklı başladığımız 2022 yılında, kuvvetli talebe paralel operasyonlarımızı doğru yöneterek dünyada tüm sektörde en iyi finansal performansı gerçekleştirdik. 2023 yılının ilk çeyreğinde de aynı başarıyla devam etmekte olan bu performansımızın bağımsız derecelendirme kuruluşları nezdinde de karşılık görmesi ve sürdürülebilirliğinin vurgulanması bizim için büyük önem taşıyor."