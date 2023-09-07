Polibak, İzmir Atatürk OSB’de 3 tesiste üretim yapıyor

İZMİR

Türkiye’nin önde gelen plastik film üreticilerinden biri olan Polibak; İAOSB’deki 150 bin metre kare alan üzerinde kurulu tesislerinde 1994’ten bu yana BOPP ve CPP film üretimi gerçekleştiriyor. Polibak; üç ayrı işletmesinde yılda 180 bin ton BOPP, 36 bin ton Metalize BOPP ve 18 bin ton CPP film olmak üzere 334 bin ton üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.

Ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini söyleyen Polibak Genel Müdürü Özgür Çertuğ, “Yatırımlar teşvik listesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Finansman imkanlarının çok sınırlı ve maliyetlerin çok yüksek olduğu bir ortamda, tüm finansmanı yurt dışı finans kuruluşlarından sağlamak durumunda kaldığımız bir süreci geride bıraktık. Sektördeki bilirkişi rolümüz, bugüne dek gerçekleştirdiğimiz diğer yatırımlarımız ve hiç şüphesiz kurumsal itibarımız ile oldukça zorlu ön şartları aşarak finansman olanaklarından yararlandık ve 50 milyon Euro’nun üzerinde yatırımla peş peşe bir CPP bir de BOPP hattının yatırımını gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla ithalatın önünü güçlü bir rekabet ortamı yaratarak kesiyor, ana pazarımız olan Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatla da ülkemiz ekonomisinde cari açığı azaltacak faaliyetlere katkılar sunuyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’daki yerimizi geliştiriyoruz”

Yurt içinde düşük kur ve enflasyon neticesinde yükselen üretim maliyetleri, yurt dışı rekabette zorluklar çıkarsa da yüksek verimlilik ve yüksek üretim kapasitesine sahip hat yatırımları ile Avrupa pazarındaki yerlerini geliştirmeyi başardıklarını anlatan Çertuğ, “Bununla birlikte, ülkemizde üretim iklimindeki en önemli sıkıntılardan birisi, nitelikli teknik personel istihdamı. Bu sorunun çözümü, mesleki ve teknik liselerin sayılarının artırılmasından geçiyor. Teknik yetkinliği olan gençlerimizin önce teknik liseler, sonra meslek yüksekokullarıyla bilgi seviyelerini yükseltmelerini, bu bilgi ve becerilerini bizler gibi sanayici şirketlerle buluşturmalarını temenni ediyoruz” dedi.

“Yaklaşık 2 ay önce yeni CPP hattımızın yatırımını tamamladık ve seri üretime aldık” diyen Çertuğ, “Son teknolojiyle donatılmış olan, yılda 18 bin ton kapasiteye sahip 5 katlı 7,2 metre genişliğindeki CPP hattımızla bugün Avrupa’daki en büyük üretim hattına sahibiz. Bu hattımız ile sürdürülebilirlik anlamında çok önemli olan mono materyal geri dönüşüme hazır ürün alternatiflerini müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. İnşaatı devam eden yeni bir BOPP hattının yatırımının da gerçekleştirildiğini gururla ifade edebiliriz. Ekim 2023’te kuruluma başlayıp Mart 2024 sonunda ilave kapasiteyi de devreye alarak müşterilerimize daha hızlı servis vermeyi ve Avrupa pazarındaki penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Sürdürülebilirlik anlayışımızı Ar-Ge ile entegre ettik”

Ar-Gealanında, esnek ambalaj sektöründe Türkiye’nin öncü firması olduklarını belirten Çertuğ, “Ambalaj sektöründe son teknolojiye sahip hatlarımız, üretim ekipmanlarımız ve test laboratuvarlarımız ile bugün Ar-Ge alanında ülkemizde sektörün öncü firmalarından biriyiz. Kuruluştan bu yana benimsediğimiz sürdürülebilirlik anlayışımızı, özellikle son dönemde Ar-Ge faaliyetlerimize de entegre ettik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir film yapılarının geliştirilmesine odaklandık. Örneğin mono materyal, geri dönüşüme hazır lamine ambalaj yapı olanakları, şeffaf oksijen ve nem bariyeri olan filmler ile alüminyum folyoya yakın bariyer değerlerine sahip filmler, Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan ürünlerimiz arasında yer alıyor” dedi.