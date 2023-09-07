KOSGEB Yalın Dönüşüm Destekleri’nde limit arttı

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Yalın dönüşümün firmaların geleceğine yön verdiğini kaydeden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, imalat sanayisinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde geliştirilen Yalın Dönüşüm Desteğinin Gaziantepli firmalar adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Desteklerin verilmesi ve sürecin işleyişi noktasında Model Fabrikaların önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tezel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GSO iş birliğinde kurulan Gaziantep Model Fabrika’nın Türkiye’nin en büyük Model Fabrikası olduğunu söyledi.

Bora Tezel, “Sürdürülebilir büyümenin anahtarı üretimde verimliliği şehrimizde ve bölgemizde yayarak firmalarımızın proses süreçlerinin iyileştirilmesine Gaziantep Model Fabrika olarak rehberlik edeceğiz. Bu kapsamda KOBİ tanımına uyumlu işletmelerimizin; KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteğinden Gaziantep Model Fabrika aracılığıyla faydalanarak mevcut durum analizleriyle birlikte yalın dönüşüm eğitim modüllerimizi işletmelerinde uygulayabilirler” dedi.

KOSGEB tarafından verilen Yalın Dönüşüm Destekleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Bora Tezel, “Program kapsamında firmalarımız yüzde 80’e kadar desteklerden faydalanabilecekler. Bu noktada üst limiti 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarılan desteklerden tüm firmalarımızı faydalanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.