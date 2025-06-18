Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan GCM Yatırım’da Sermaye Piyasaları Danışmanı olarak göreve başladı

Ekonomi ve finans alanındaki geniş akademik deneyimiyle tanınan Prof.Dr. İlhan Küçükkaplan, Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen yatırım kuruluşlarından GCM Yatırım’da Sermaye Piyasaları Danışmanı olarak görev yapmaya başladı.

Pamukkale Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, temel analiz ve sermaye piyasalarına yönelik derinlemesine araştırmalarıyla sektörde saygın bir konuma ulaştı.

Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, marka değerlemesi, işletme finansmanı, işletme sermayesi yönetimi, sermaye piyasaları, menkul kıymetler ve finansal piyasaların etkinliği gibi alanlarda hem akademik alanda hem de özel sektörde önemli çalışmalara imza attı. Start-up’lardan halka açık ve kapalı şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede firma değeri, marka değerlemesi ve ürün fiyatlaması üzerine yürüttüğü araştırmalarla, bu alandaki ampirik literatüre yön veren katkılarda bulundu.

Son dönemde, kısıtlı veriyle çalışan start-up girişimleri için firma, marka ve patent değerleme yöntemlerinin geliştirilmesine odaklandı; ayrıca hisse senedi fiyat dinamiklerini temel analiz ve İNA değerleme çerçevesinde modellemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Küçükkaplan, uluslararası finans sempozyumlarında kazandığı başarılarla da dikkat çekti. 10. Finans Sempozyumu’nda ikincilik, 16. Finans Sempozyumu’nda ise üçüncülük ödülü alarak, hem akademik çevrelerde hem de finans dünyasında saygın bir konuma ulaştı. Üç kitabı yayımlandı ve ulusal ile uluslararası endekslerde yer alan çok sayıda akademik makalesi yayımlandı. Bu çalışmalara 650’nin üzerinde atıf yapılarak, alanındaki etkisi tescillendi.

GCM Yatırım’da hem yatırımcı eğitimleri hem de piyasa analizlerinde kritik bir rol üstlenecek olan Küçükkaplan, kurumun bilgi üretme kapasitesini artırarak yatırımcılarına sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Hem akademik hem de özel sektör deneyimiyle GCM Yatırım’a yeni bir ivme kazandırması beklenen Küçükkaplan, yatırımcıların daha sağlam ve güvenilir kararlar almasına katkı sunacak.