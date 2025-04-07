Sahibinden, ikinci el pazarında da büyüyecek

YENER KARADENİZ/BUDAPEŞTE

Aylık 65 milyon tekil kullanıcı ve 550 milyon ziyaret ile dünyada kendi alanında 4. sırada, Türkiye’de ise tüm kategorilerde en fazla ziyaret edilen ilk 10 online platform arasında yer alan sahibinden. com, ikinci el pazarını büyütmeye odaklandı. CEO Burak Ertaş, ikinci el ilanların hem bireysel bütçeye hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayarak, bu alandaki büyümenin sürdürülebilirliğe önemli destek sağladığını söyledi. İkinci el eşya kullanmanın artık bir tasarruf tercihi değil, çevresel bir sorumluluk haline geldiğine dikkat çeken Ertaş, “Fransa gibi ülkelerde ikinci el eşya kullanmak utanılacak bir şey değil. Biz de Türkiye’de bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Bir ürünün tekrar kullanıma girmesi hem doğaya hem de dış ticaret açığına katkı sağlar” dedi. Anlık 8 milyon adet ilanın bulunduğu platformda yer alan ilanların 3 milyonu ikinci el ürünlerden oluşuyor. Ertaş, 10 kategori içinde en hızlı büyüyen kategorinin de yüzde 13’ten fazla oranla bu alan olduğunu söyledi.

Aktif ilan sayısı 8 milyona ulaştı

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan sahibinden.com’un, resmi sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan maçı için bulunduğumuz Budapeşte’de açıklamalarda bulunan CEO Burak Ertaş, her yıl ilan sayısında yüzde 10 oranında artış yaşandığını söyledi. Ertaş, ikinci elin sadece teknolojiyle sınırlı olmadığını ifade ederek, “Bir kıyafet temizlenip yeniden kullanılabilir. Buzdolabı, masa, bebek arabası gibi ürünlerin hepsi yeniden alıcı bulabilir. Biz de zamanında bebek ürünleri sattık, kullanılmış piyano da aldım. Mobilya da dahil pek çok kategoride bu ürünler rağbet görüyor” ifadelerini kullandı. Platformda ikinci el ilan sayısının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Ertaş, “Bu alanda 3 milyon aktif ilan var. Otomobil kategorisinde satış süresi ortalama 21 gün, konutta 53 gün, cep telefonunda ise 6-7 gün. İkinci el her alanda büyüme trendi var” dedi. İkinci el ürünleri tanımlarken dünyada kullanılan “pre-loved” (önceden sevgiyle kullanılmış) ifadesine dikkat çeken Ertaş, “Bu ürünler değerlidir. Hem bireysel hem toplumsal fayda sağlar. Türkiye bu konuda dünyayı geriden takip ediyor ama gelişme gösteriyor” dedi. İlanların yayında kalma süresinin ekonomik şartlara göre değiştiğini belirten Ertaş, “Son iki yılda vasıta kategorisinde satış süresi 15 güne kadar düştü, şimdi ortalama 21 gün. Gayrimenkulde kredili satışlar düştü, fiyatlar reel olarak 13 aydır geriliyor. Aynı durum otomobil için de geçerli. Sıfır araç bolluğu ikinci eli sakinleştiriyor” dedi.

Halka arzdan vazgeçtik

Aksoy Group bünyesinde yer alan ve 2000 yılında Taner Aksoy tarafından kurulan şirket, bugün grubun en yüksek ciroya sahip şirketi durumuna gelmiş vaziyette. CEO Ertaş ise ekibe 2009 sonunda katılmış. Peki 25 yılı geride bırakan sahibinden.com ne kadarlık bir değerlemeye ulaştı? Ertaş, bugüne dek şirket için finansal bir değerleme yapılmadığını ve halka arzın da şu an gündemde olmadığını belirterek, “2017-2018 döneminde halka arzı düşündük. Ancak sonrasında piyasalarda yaşanan çalkantılar ve değerleme zorlukları nedeniyle bu plandan vazgeçtik. Şu an için böyle bir planımız yok” dedi.

■ 65 milyon tekil kullanıcıdan 550 milyon ziyaret

Platformun erişim verilerine de değinen CEO Ertaş, "Mobil uygulamalar dahil olmak üzere aylık 65 milyonun üzerinde tekil kullanıcıya ulaşıyoruz. Aylık 550 milyondan fazla ziyaret gerçekleşiyor. Sayfada kalma süresi ortalama 18 dakika. Dünyada bu konuda ilk 3-4 çerisindeyiz; ABD, Rusya ve Fransa’daki rakiplerle yarışıyoruz. Türkiye’de kendi alanımızda birinciyiz, toplamda ise ilk 10’dayız” dedi. 2010’da genel müdür olarak göreve başladığında henüz mobil uygulama olmadığını belirten Ertaş, bu boşluğu görüp 2011’de uygulamayı devreye aldıklarını söyledi. Ertaş, “Çıktığımızda Applestore’da 8 hafta boyunca bir numarada kaldık. Facebook bile o kadar kalmamıştı. Bugün cep telefonu penetrasyonu yüzde 90’lara ulaştı, tüm cihazlarda sahibinden.com uygulaması var” dedi.