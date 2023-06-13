Sahibinden.com ve Trendyol, sözlü savunma yapacak

Mehmet KAYA (ANKARA) – Rekabet Kurulu, Trendyol’un sahibi DSM Grup ve Sahibinden e-pazaryerlerine yönelik 2021’de açtığı soruşturmalarda sözlü savunma aşamasına geldi.

Kurul’un başka ihlal iddialarıyla, hem bu kuruluşlar, hem de başka e-pazaryeri ve e-ticaret şirketleri hakkında soruşturmaları da devam ediyor.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan duyuruda, DSM Grup hakkında rekabeti engelleme (kanun madde 4) ve hakim durumu kötüye kullanma (kanun madde 6) kapsamında yürüttüğü 23 Eylül 2021’de başlattığı soruşturma kapsamındaki sözlü savunması 11 Temmuz günü yapılacak.

Sahibinden.com’a yönelik yine 19 Ekim 2021’de açtığı ve veri taşınmasını engelleyerek hakim durumu kötüye kullanma iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada da sözlü savunma aşamasına gelindi. Bu soruşturmanın savunması da 12 Temmuz günü yapılacak.