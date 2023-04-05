SAI, Muş’ta kuracağı tütün fabrikasının inşaatına başladı

Star Agritech International (SAI), Muş OSB’de kuracağı ve toplam yatırımın maliyetinin 12 milyon dolarak öngörülen tütün işleme fabrikanın inşaatına başladı.

Bu yeni tütün işleme tesisinde, hızlı ve verimli bir şekilde tütün yapraklarını işlemek için çeşitli konveyörler, öğütücüler, ayırıcılar ve son teknoloji kurutma odaları dahil olmak üzere gelişmiş ekipmanlar kullanılacak.

Fabrikanın tamamlanmasıyla SAI’nın üretim kapasitesi artırılarak saatte 10 ton tütün işleme kapasitesine çıkarılacak.

SAI, yeni üretim hattıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için de yeni istihdam olanakları yaratmayı planlıyor. Ayrıca SAI

Yatırım projesinde çevreye dostu bir yaklaşım izleyen SAI, fabrikada enerji tüketimi ve atık üretimini azaltarak sürdürebilir geri dönüşüm sistemini uygulayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SAI CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Iqbal Lambat, tesiste yenilikçi son teknolojiyi kullanarak iş ortaklarına en yüksek kalite ve standartta tütün işleme hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Yeni yatırıma hazırlanıyor

SAI CCO'su Mustafa Tütüncü de “Tütün işleme fabrikamız, iş ortaklarımıza üstün kalitede tütün işleme hizmetleri sunacak Star Agritech International’ın önemli bir yatırımıdır. Bu yeni projeye bölgeye yeni iş fırsatları yaratarak yerel halkın ekonomik kalkınmasını destekleyecek.” dedi.

Fabrika inşaatının Eylül 2023'te bitmesinin planlandığını aktaran Tütüncü, Star Agritech International’ın sonrası için de yeni proje yatırımını duyuracağını ifade etti.