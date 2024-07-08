Samsun, medikal tekstil üretiminin de merkez kenti olacak

SAMSUN (EKONOMİ)

Tıbbi cihaz üretiminde dünyanın en büyük üçüncü şehri olan Samsun'a, Türkiye'nin en büyük medikal tekstil fabrikası kuruluyor. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ iştiraklerinden olan ISM Medikal Yatırımlar Sanayi toplam yatırım değeri 6 milyon Euro olacak fabrika yatırımının temelini attı. ISM Medikal, hastanelerde kullanılan tekstil ürünlerini üretecek fabrika için, medikal sektörünün kümelendiği kara-deniz-hava ve demiryolu ulaşımı açısından stratejik bölge niteliğindeki Samsun’u tercih etti. Fabrika, şirketin Samsun Havza OSB’deki toplam 60 bin metrekarelik arazisinin 2 bin metrekarelik bölümüne yapılacak. İlerleyen süreçte arazinin diğer bölümlerine de yine medikal sektöründe ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretimi için yeni fabrikalar inşa edilecek.

2 adet yeni nesil sterilizasyon makinesi olacak

Son teknoloji ile donatılacak fabrikada ilk etapta 45-50 kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyleyen ICM Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Başaran, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yüzde 96,77 oranında halka açık bir şirket. Startuplara yatırım yapan ve onların büyümesi için sermayenin yanı sıra bilgi birikimi ile tecrübesini de ortaya koyan bir şirket. ICU’nun halen 8 şirkette hissesi var. ISM Medikal Yatırımlar’da da yüzde 16’lık hissemiz bulunuyor. ISM olarak Samsun’da temelini attığımız bu fabrikamızın inşaat aşaması 4 ayda tamamlanacak. Fabrikamızda cerrahi önlük, tulum, genel cerrahi seti, anjio seti, kişisel koruyucu tıbbi ekipmanlar, FFP1-FFP2-FFP3-TYPE 2R-N95 tip cerrahi maskeler gibi hastanelerin ameliyathanelerinde ve hijyen gerektiren ortamlarda kullanılan her türlü tekstil ürünü üretilecek. Ayrıca Türkiye’de her yerde bulunmayan bu nedenle büyük bir ihtiyaç haline gelen yüksek kapasiteli yeni nesil makinelerden oluşan 2 adet sterilizasyon makinesi kurulacak. Son teknoloji ile donatılmış bu çapta büyük bir merkez Türkiye’de ilk olacak. Merkezde başka firmaların ürünleri de sterilize edilecek” diye konuştu.

Hedefte Avrupa ve ABD var

Fabrikada üretilecek katma değeri yüksek olan ürünlerin hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağını belirten Bayram Başaran, “Üretilen ürünler tüm dünyaya ihraç edilecek. Halen Avrupa, ABD, Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep geliyor. Ürünlerimize sadece yurtdışından değil aynı zamanda iç piyasadan da talep var. Ancak biz üretimimizin yüzde 95’ini ihraç etmek istiyoruz. Samsun hem ihracat yapabilme becerisi açısından hem de medikal sektörünün kümelendiği bir şehir olması nedeniyle bizim için çok ideal bir lokasyon. İlaç dışındaki medikal ürünlerin üretimi ile ilgili Samsun’daki yatırımlarımızı ilerleyen süreçte de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.