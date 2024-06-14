SANKO Holding, 300 milyon dolar yatırımla Türkiye’ye güç katacak

Türkiye’nin en eski özel kuruluşlarından olan ve 14 bin çalışanıyla 11 ayrı sektörde katma değer üreten SANKO Holding, 120. kuruluş yılını kutluyor. Gaziantep’te başlayan SANKO’nun hikayesini anlatan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu:

“Bu yıl SANKO Holding’in 120. yılına erişmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde en çok sürdürülebilirlik konuşuluyor. Şirketimiz, sürdürülebilirliğin en güzel örneği. Üretim yolculuğumuz, geçen yüzyılın başında Gaziantep’te başlıyor. Büyük dedemiz rahmetli Sani Bey, 1904 yılında dokuma tezgâhıyla iş başı yapıyor. Yemen harbinde şehit düşen dedemizin tezgahlarını, nenemiz Hatice Hanım büyük zorluklar içinde çalıştırarak ailesinin geçimini sağlıyor. Dedem belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralıyor. Bu hikâyeyi çok fazla insan bilmez, ama bugünkü SANKO’nun temellerinde bir kadının emeği, göz nuru var.

Zekeriye Dedem büyüdükten sonra 4 tezgahla işlerin başına geçiyor. Evlatlar büyüdükçe işletmelerin değişik kademelerinde görev alıyor, daha sonra ailenin büyümesine katkı sağlıyorlar.

Babam büyük oğul olarak işe başladığında dedemin 70 çalışanı varmış. Dedem kalender bir insandı. Babam sürekli kendini yenileyen biriydi, ürettiği malları yenileyen bir yapısı vardı. Askerlik sonrası dedemle ortaklığa devam ediyor ve 1943’te işleri tamamen üstleniyor. Biz de büyüdükten sonra babama katıldık. 5 kardeş “Birlikten kuvvet doğar” diyerek hep birlikte çalışmayı tercih ettik.

120. yılımızı kutlarken değerli aile büyüklerimize saygı ve minnet doluyum. Öte yandan kardeşlerimle birlikte babamıza verdiğimiz sözler doğrultusunda işimizi büyütürken, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara ve insanlarımıza sunma gayesiyle daima toplumsal fayda odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Üretim ve yatırım tutkusundan hiç vazgeçmedik

2024 yılı için toplam 300 milyon dolarlık yatırım planladıklarına dikkat çeken Konukoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gaziantep’te doğan, kolları giderek tüm Türkiye’yi saran ve dünyaya uzanan bir şirketler topluluğu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmek kararlılığındayız. 120 yıldır Türkiye için üretme ve yatırım yapma tutkusundan bir an bile vazgeçmedik. 2024 yılı için yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım programımız var. Bu yıl tekstilde 65 milyon dolar, enerjide 90 milyon dolar, ambalajda 50 milyon dolar, çimentoda 40 milyon dolar, limanda ise 35 milyon dolar civarında yatırım planlıyoruz.

Yatırım planlarımızda teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konuları öncelikli yer alıyor. Yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 1,2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz. Rahmetli Babamız Sani Konukoğlu’nun “İşletmesini yenilemeyen tesis, sahibini yeniler!” sözünden aldığımız ilhamla teknolojik dönüşümümüzü sağlayacak dijitalleşme yatırımları yapıyoruz. Gelecekte de ayakta kalabilmek ve rekabette güçlü olabilmek için, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm odağında kendimizi sürekli yeniliyoruz.

Teknolojideki dönüşümümüz, Grubumuzun sürdürülebilirlik hedeflerini de büyük oranda destekliyor. Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak görüyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla; çevre, sosyal, yönetişim alanlarının tümünde net pozitif bir etki oluşturmayı hedefliyoruz.

Ekonomik katma değer kadar, ikinci yüzyılın da hedeflerine emin adımlarla ilerleyen, üretim yolculuğuna beşinci kuşakla birlikte başarıyla devam eden bir aile şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.”

SANKO Holding, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm odağındaki yatırımlarla geleceğe hazırlanıyor…

TEKSTİL:

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle alanında lider olan SANKO Tekstil, dünyanın sayılı iplik üreticilerinden biri konumunda. Ayrıca, yıllık 300 milyon metre denim içerik üretim kapasitesiyle ISKO ve yıllık 5.500 ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük havlu ve bornoz üreticilerinden biri olan SANKO Havlu, SANKO Tekstil çatısı altında faaliyet gösteriyor. SANKO Holding, üretim tutkusunun ve faaliyetlerinin nüvesi olan tekstil sektöründeki büyük dönüşüme yön verecek öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Dünya tekstil sektöründe yaklaşık 100 milyon ton atık çıkıyor ve bunun yalnızca yüzde 1’lik bir bölümü geri dönüştürülebiliyor. SANKO Holding, sektörde geri dönüşüm konusunda öncülük yapıyor. Tekstilden tekstile geri dönüşümde oyunun kurallarını değiştirecek ve moda endüstrisinin döngüsel modele geçişini hızlandıracak çalışmalar yürütüyor.

Son iki yıldır gerçekleştirilen sürdürülebilirlik yatırımlarıyla tekstil üretiminde şu anda her üründe yüzde 10 olan geri dönüşümden elde edilmiş miktarı, yüzde 35-40’a çıkarmayı hedefliyor. 2022 yılında faaliyete başlayan tekstil geri dönüşüm tesisiyle, tekstil atıklarını yeniden ekonomiye kazandırarak kumaş ve iplik üretiminde kullanılıyor. Bu alanda, 150 milyon dolar civarında yatırım planlanıyor.

SANKO Holding’in 120 yıllık tekstil tecrübesi doğrultusunda, şirketin kendi bünyesindeki 10 yılı aşkın Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen RE&UP teknolojisiyle geri dönüştürülmüş elyaf üretiminde global ve yerel pazarda öncü olmak hedefleniyor. Bugün Gaziantep ve Bursa'daki geri dönüştürülmüş elyaf tesisleriyle hizmet veren RE&UP, tekstil atıklarını yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve hemen kullanıma hazır halde geri dönüştürülmüş hammaddeye dönüştüren devrim niteliğinde bir yeni nesil teknoloji girişimi olarak dikkat çekiyor.

SANKO Tekstil, ülkemizde kendi sektöründeki en büyük kurulu güneş paneli enerji sistemlerinden birine sahip olup, iplik ve kumaş üretiminde yenilenebilir enerji kullanıyor. Son yatırımlar sayesinde, enerji ihtiyacı yüzde 30'a varan oranlarda yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Bu sayede karbon ayak izi yüzde 20’ye varan oranlarda azaltıldı.

SANKO Tekstil Genel Müdürü Gökhan Aydın ve Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer sektörlere dair detaylı bilgilendirmede bulundular.

AMBALAJ:

Dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen esnek ambalaj film üreticisi konumunda olan Süper Film Ambalaj, 5 kıtaya ihracat gerçekleştiriyor. Lüleburgaz'da kurulan yeni üretim hattıyla Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç, üretim kapasitesiyle dünyadaki en büyük 9’uncu ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak.

Süper Film, Ar-Ge çalışmaları yaparak sürdürülebilir, yenilikçi ambalajlar üzerinde çalışıyor. Karada yetiştirilen deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü tarafından WorldStar Ödülüne değer bulundu.

ENERJİ:

SANKO Enerji, hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santralleri ile tamamen yenilenebilir kaynaklardan toplam 1.000 MW kurulu güce sahip. 2008 yılından bugüne kadar 6 hidroelektrik santrali, 6 rüzgâr santrali, 3 jeotermal santrali ve 2 güneş enerjisi santraline toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hedef, toplam kurulu gücü 2030’a kadar 2.000 MW’ın üzerine çıkarmak. Ayrıca şirketin uluslararası alanda da büyüme planları bulunuyor.

ÇİMENTO VE YAPI:

SANKO Holding’in bölge ve Türkiye ekonomisi için lokomotif şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton, Türkiye’de 7 farklı bölgede faaliyet gösteren, modern tesisleri ve geniş ürün yelpazesiyle sektörde öne çıkan çimento ve hazır beton üreticisi konumunda. Kahramanmaraş/Narlı, Adıyaman ve Bartın'da bulunan 3 entegre çimento fabrikası, Ereğli’de 1 öğütme tesisi, Gaziantep ve Kilis'teki 2 paketleme tesisinin yanı sıra 13 ildeki 40 hazır beton tesisiyle Türkiye genelinde yaygın bir şekilde faaliyet gösteriyor. Yeni kurulacak çimento Ar-Ge laboratuvarı için 22 milyon dolar yatırım hedefleniyor. Türkiye'de en büyük üretim kapasitesine sahip ilk 5 şirketten biri (Kaynak: PwC).

Dünyada ve Türkiye’de önemli büyüklüğe ulaşan Çimko’nun yakın bir dönemde halka açılması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60’a yakın kısmı üretim tesislerine, sürdürülebilirlik yatırımlarına, hazır beton alanındaki yatırımlara ve özel ürünler geliştirmeye yönlendirilecek.

Sürdürülebilir gelecek için döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlar yapıyor

SANKO Holding, 100’den fazla ülkeye ihracat yapan sorumlu bir üretici olmanın bilinciyle, etki ettiği toplumu ve çevreyi gözeterek, paydaşlarıyla iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam sunabilmek için tüm çalışmalarını; iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, toplumsal eşitsizlik gibi çevresel ve sosyal problemlere çözüm üretme hedefiyle planlıyor. Yeşil Mutabakat çerçevesinde belirlediği hedeflere ulaşmak için inovasyon ve verimlilik odaklı çalışmalarına devam ediyor. Enerji verimliliğini artırma, karbon ayak izini azaltma ve döngüsel ekonomi prensiplerini uygulama konularında kararlılıkla ilerliyor.

Ülke ekonomisine maksimum fayda sağlamak için çalışırken, tüm faaliyet ve yatırımlarını döngüsel ekonominin temelini oluşturan; kaynakların verimli kullanımı, yüzde 100 sürdürülebilir ham madde tedariki, atıkların değer zincirine yeniden kazandırılması ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi gibi konuları odağına alarak gerçekleştiriyor. Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak için çeşitli inovatif girişimlerde bulunuyor. Üretim tesislerinde atık azaltma ve geri dönüşüm odaklı olarak operasyonları yürütüyor. SANKO Tekstil'in çevre dostu ürün yelpazesi, SANKO Enerji'nin yenilenebilir enerji portföyü ve Süper Film'in çevre dostu ambalaj teknolojileri, Grup şirketlerinin sürdürülebilir geleceğe yaptığı katkılarından sadece birkaçı.

SANKO Holding, topluma değer katarak büyümeye devam ediyor. Grup şirketlerinde kadın istihdamını artırmanın yanı sıra kadınların yönetimde daha aktif görev almaları için hem yerel hem de ulusal ölçekte projeler üzerinde çalışılıyor. Tekstilde, bölgedeki kadın istihdamını artırmak için öncelikli çalışmalar yürüterek kadın çalışan sayı yüzde 30 seviyelerine çıkarıldı.

Bu çabalar sonucunda SANKO Tekstil, 2022 yılında Kincentric tarafından ‘Yılın işvereni’ seçildi. 2023 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TİSK tarafından verilen ‘Beyaz Bayrak’ ödülüne değer görüldü.

İnsanı önceliklendiren toplumsal fayda odaklı yatırımlara imza atıyor

SANKO Holding, toplumun refahına, iyiliğine ve güzel geleceğine katkıda bulunmayı amaçlayan sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda, eğitimde, sağlıkta, kültür-sanat alanında ve sporda, özellikle gençlere katkı sunan projelere öncelik veriyor. Toplumsal fayda odaklı çalışmalarını 1989 yılında kurulan Sani Konukoğlu Vakfı aracılığıyla gerçekleştiren Grup, bugüne kadar 22 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti. 2001 yılında Özel SANKO Okulları, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğretime açıldı. 2013 yılında sağlık alanında kalitenin yükseltilmesi ve referans üniversite olmak hedefiyle kurulan SANKO Üniversitesi’nde bugüne kadar 4 bine yakın öğrenci eğitim gördü.

Tıp dünyasındaki gelişmeler yakından takip edilerek, Bölgedeki ilk kalp ameliyatı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Tüp Bebek Merkezi de 2001 yılında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kuruldu.

SANKO Holding, Sani Konukoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar 25 binin üzerinde öğrenciye burs imkânı sağladı. Ayrıca her yıl 1.500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor, okul ve giyecek ihtiyaçları için destek oluyor.

SANKO Holding’in 120. Yılı kapsamında gerçekleştirilen özel basın turunda, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı’nın ev sahipliğinde, Özel SANKO Okulları’nın bilim, spor ve sanat alanlarında başarıları Gaziantep’i aşan hatta uluslararası alanda ödüllü öğrencilerinin katılımıyla geleceğe umut olan bir söyleşi gerçekleştirildi.

İnsanlığın ortak kültürel değerlerine sahip çıkıyor

SANKO Holding, 120 yıllık köklü geçmişinden aldığı ilhamla insana, topluma ve ekonomiye değer yaratmaya odaklanıyor. “Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz” anlayışıyla geçmişle gelecek arasında köprü kuran SANKO Holding, insanlığın ortak kültürel değerlerine sahip çıkıyor. Büyük çaplı ve Türkiye için önemli ilkleri yansıtan kültürel miras projelerine destek veriyor.

Yakın geçmişte Zeugma Antik Kenti’ndeki eşsiz mozaiklerin su altında kalmaması için başlatılan kurtarma kazılarına sponsor olarak, eşsiz mozaiklerin kurtarılması çalışmalarına katkı sağladı.

2015 yılından bu yana, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Bolonya Üniversitesi iş birliğinde; bir arkeolojik hazine olan Karkamış Antik Kenti’nde, Türk-İtalyan Komitesi tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına; SANKO Holding, koruma ve restorasyon çerçevesinde destek veriyor. Bolonya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nicolo Marchetti Başkanlığında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Peker Koordinatör Başkanlığında, devam eden kazılarda çok sayıda bulguya ulaşılan Karkamış Antik Kenti ile Gaziantep’in turizm değerlerine yeni bir halka daha ekleniyor.

Antik kent alanı içinde yer alan arkeoparkın yıllar boyu donanımını sağlayan SANKO Holding, antik yapıların koruma süreçlerine entegre edilen teknolojileri kullanıyor. Peyzajı değiştiren müdahaleler yapmak yerine arkeolojik ve çevresel mirasın orijinal haliyle muhafaza edilmesi anlayışına bağlı kalan SANKO Holding, restorasyon çalışmalarında düşük profilli, az görünür, yerin ruhuna saygılı çözümler sağlıyor. Bu kapsamda araziye hiçbir temelin gömülememesi nedeniyle en önemli keşiflerin kümelendiği Aşağı Şehir Saray Alanını örtmek noktasındaki mühendislik zorluğu özel bir projeyle giderildi. Mevcut tarihi eserlerin yerleri ve dokusuna dokunulmadan, hassas bir çalışmayla antik kentin koruma altına alındığı özel çatı örtüsü, SANKO Holding şirketlerinden Poligon İnşaat tarafından tamamlandı.

Deprem bölgesindeki faaliyetler:

Gaziantepli bir aile ve şirket olarak, 6 Şubat depremlerinin acısını derinden yaşayan SANKO Holding, her zaman olduğu gibi ‘önce insan’ ilkesiyle bölgenin toparlanması adına imkanlarını seferber etti. Depremin ilk gününden itibaren Bakanlıklar, Valilikler, AFAD, STK’lar ve tüm yetkili kurumlarla beraber, Grup şirketlerimiz, Sani Konukoğlu Vakfımız ve SANKO Üniversitesi Hastanesi ile iş birliği içinde yardım çalışmaları yürüttü. Adıyaman, Kahramanmaraş/Narlı ve Gaziantep’te toplamda yaklaşık 1.500 konteynerden oluşan konteyner kentler kurdu. Bu konteyner kentlerde, barınma imkanının yanında sosyal ve psikolojik destekler, eğitim olanakları ve özellikle çocukların deprem travmasını atlatmasını sağlayacak eğlence imkanları sunuluyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV iş birliğiyle Adıyaman’da SANKO Tekstil konteyner kent içerisinde hayata geçirilen TEGV Öğrenim Birimi, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çimko, depremzede çocuklar için Hatay ve Adıyaman'da iki Beceri Geliştirme Merkezi (BEGEM) hayata geçirilmesine destek verdi. Burada düzenlenecek atölyelerde, 7-13 yaş aralığındaki çocukların problem çözmelerine, kendilerini ifade etmelerine, özgüven gelişimlerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınacak.

Sponsorluk çalışmaları:

Milli teknoloji hamlesi yolunda gençleri destekleyen SANKO Holding, TEKNOFEST’in 4 yıldır ana sponsoru. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının yürütücülüğünü üstleniyor.

Sporun toplum üzerindeki pozitif etkilerinin farkında olarak sporu ve sporcuları destekleyen proje ve faaliyetler yürütüyor. Gaziantep Futbol Kulübü’ne uzun yıllardır sponsor olarak desteğini sürdürüyor.

SANKO Okulları’nda spor alanında dünya derecesi alan başarılı öğrenciler yetiştirmek için gayret gösteriyor.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nin açılışı geçen yıl yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkemizin gururu olan Dünya Şampiyonu Milli Paralimpik Okçu Yiğit Caner Aydın'ın sponsoru olarak başarılarını destekliyor. Paris Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek.