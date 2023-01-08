Sanlab IDEF 2023’te de yerini alacak

Dünyanın en büyük 4 savunma sanayi fuarından biri olan ve en yeni ürün ile teknolojilerin sergilendiği 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na (IDEF’23) katılan robotik teknolojiler üreticisi SANLAB, savunma ve otomotiv sanayi alanlarında kullanılan gerçek zamanlı robotik teknolojik ürünlerini görücüye çıkartacak.

Türk ve dünya savunma sanayinin bir araya geleceği IDEF’23 hakkında açıklamalarda bulunan Sanlab Kurucu Ortağı Salih Kükrek, fuarın çok önemli iş birliklerine zemin hazırlayacağının altını çizdi. Şirket olarak 2019 ve 2021’de de IDEF’e katıldıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini hatırlatan Kükrek, üretimini ve millileştirilmesini gerçekleştirdikleri 6 Eksenli Hareket Platformu’nun savunma sanayi için tasarlanmış SMotion-1500 6DOF, SMotion-1800 6DOF, SMotion2500, SMotion-3000 6DOF hareketli platform modellerinin ve SMotion150-E2D Stabilizatör’ün katılımcılara tanıtılacağı bilgisini verdi.