SAP, veri yönetimi çözümü ‘Datasphere’i kullanıma sunuyor

SAP, yeni çözümlerini duyurdu. SAP’nin duyurduğu veri yönetimi portföyündeki yeni nesil çözümü SAP® Datasphere, müşterilerinin hazır veri yapılarına erişiminde kolaylık sağlıyor. SAP ayrıca, veri ve yapay zeka şirketleri (Collibra NV, Confluent Inc., Databricks Inc. ve DataRobot Inc.) ile SAP Datasphere yetkinliklerini zenginleştirmek ve kurumların SAP ve SAP dışındaki verilerini güvenli bir şekilde ilişkilendirerek birleşik bir veri mimarisi oluşturmasına olanak sağlamak için stratejik ortaklıklar da başlattı.

SAP’nin yeni duyurduğu SAP Datasphere, veri yönetiminde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya destek oluyor. Böylece SAP, şirketlerin veriden maksimum fayda elde edilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Küresel ticaret hacminin yüzde 87’sini SAP müşterileri oluşturuyor

Datasphere’in lansmanı için düzenlenen küresel etkinlikte konuşan SAP Yönetim Kurulu Üyesi ve CTO’su Juergen Mueller, dünyadaki ticaret hacminin yüzde 87’sini SAP müşterilerinin oluşturduğunu belirtti. Üretimden tedarik zincirine, finanstan insan kaynaklarına kadar önemli fonksiyonlarda yer alan SAP verisinin bir şirketin en değerli iş varlıklarından biri olduğunu söyleyen Mueller, “Müşterilerimizin, SAP verisini üçüncü parti uygulama ve SAP dışı platformlardan gelen veriyle kolayca ve güvenli bir şekilde entegre ederek yepyeni bilgi ve öngörüler elde etmelerine ayrıca dijital dönüşümlerini bir üst seviyeye taşımalarına destek olmak istiyoruz.” dedi.

Bulut tabanlı veri ambarı çözümü

Bulut tabanlı yeni nesil kapsamlı veri ambarı çözümü olan SAP Datasphere, veri uzmanlarının kritik işletme verisine ölçeklenebilir şekilde erişim sağlamasına yardımcı oluyor. SAP Datasphere, kolay entegrasyon, kataloglama, semantik modelleme, veri ambarı, tekilleştirme ve sanallaştırmayı içeren birleşik bir deneyim sunuyor. Ayrıca kritik işletme verisinin hedef odaklı ve mantığının korunarak işlenmesini sağlıyor.

SAP Datasphere, veri tabanı güvenliği, şifreleme ve yönetim gibi güçlü kurumsal güvenlik yeteneklerini içeren SAP İş Teknolojisi Platformu (SAP BTP) üzerine inşa edildi. Mevcut SAP Bulut Veri Ambarı sistemi (SAP Data Warehouse Cloud) müşterilerinin, yeni SAP Datasphere fonksiyonundan yararlanmaları için herhangi bir ek işlem veya geçiş yapmaları gerekmiyor. Bu platform ile otomatik veri keşfi, yönetimi ve anlamlandırmasını içeren veri kataloglama, veri ile ilgili güncellemeleri gerçek zamanlı veya düzenli olarak sunmak için basitleştirilmiş replikasyon sunuyor. Aynı zamanda SAP uygulamalarındaki kapsamlı işletme verisinin bütünselliğini koruyan gelişmiş veri modelleme gibi yeni işlevler sistemde hazır olarak yer alıyor. SAP bulut uygulamalarındaki veri ve metaverinin SAP Datasphere'e bağlanmasına yönelik uygulama entegrasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi de planlanıyor.

Veriye duyulan güven artırıyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Messer Americas BT Direktörü (CIO) David Johnston, SAP Datasphere ile kurumsal verisinin kapsamını koruyan modern bir veri mimarisi oluşturabildiklerine dikkat çekti. SAP Datasphere’ın veri ortamını sadeleştirerek her gün üzerinde çalıştıkları kurumsal veriye duydukları güveni artırdığını belirten Johnston, “Böylece işletme ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyoruz. Arz ve talepte ortaya çıkan değişikliklere daha hızlı tepki verebilmemiz sayesinde daha iyi bir envanter yönetimi, gelişmiş müşteri hizmetleri ve tedarik zincirimizin optimizasyonunu sağladık” dedi.

Stratejik ortaklıklar açıklandı

IDC Veri ve Analitik Pazar Araştırma Bölümü Başkan Yardımcısı Dan Vesset konuya ilişkin şunları kaydetti: “Herkesin SAP verisine erişmek istediği bir dönemde, kapsamlı bir veri stratejisi elde edebilmek için teknoloji tedarikçileri arasındaki ortaklıkların gücünden yararlanmak şart. Günümüzde şirketler çoklu bulut, çoklu tedarikçi ve şirket dışı ve şirket içi veri ortamlarının olmazsa olmaz hale geldiği bir dünyada yaşıyor. Benimsediği yeni yaklaşımla seçkin bir grup sektör liderleriyle iş birliği yapan SAP, üçüncü taraf verileri de kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamayı hedefliyor."

Datasphere, stratejik ortaklılar eşlik ediyor

SAP, Datasphere çözümü ile eş zamanlı olarak veri ve yapay zeka alanlarında önde gelen şirketlerle de stratejik ortaklıklara imza attı. SAP’ın söz konusu yeni ortaklıkları şöyle:

*SAP ve DataRobot, müşterilerin kritik iş verilerini içeren SAP yazılımını DataRobot’un gelişmiş makine öğrenimi yetenekleriyle birleştirerek daha akıllı iş tahminleri yapmasına olanak tanıyacak. DataRobot tarafından geliştirilmiş makine öğrenimi modellerini SAP’ye özgü iş süreçlerine ve uygulamalarına entegre ederek, daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olacak. Veri bilimcileri, analitik ekipleri ve son kullanıcıları birbirine yaklaştırarak iş verilerinden güçlü öngörü ve tahmine dayalı analitik elde edebilecek. Bu ortaklık, iş odaklı makine öğrenimi çözümleri oluşturmak için DataRobot’un çoklu makine öğrenimi yeteneklerini SAP’nin kapsamlı iş verileri ve süreçleriyle bir araya getiriyor.

*Collibra, SAP ile özel bir entegrasyona sahip olmayı planlıyor. Müşterilerin hem SAP hem de SAP dışı verileri olmak üzere tüm veri ortamlarında eksiksiz bir veri kataloğu oluşturarak bir kurumsal yönetişim stratejisi elde etmelerini sağlıyor. Collibra, güvenilir verilerin efektif kullanılması için erişilebilir hale gelmesini sağlıyor.

*Databricks müşterileri, Data Lakehouse uygulamalarını SAP yazılımıyla entegre edebilecek. Bu sayede verilerin semantik yapıları korunarak paylaşılabilecek ve müşterilerin veri ortamlarını basitleştirmelerine yardımcı olacak.

*Confluent, akan veri platformunu, şirketlerin değerli iş verilerini açığa çıkarmalarını ve bunları harici uygulamalarla gerçek zamanlı olarak bağlamalarını sağlıyor. Confluent, buluta özgü, hareket halindeki veriler için temel platformdur ve bir kuruluş genelinde çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı verilerin akışına izin vermektedir.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.