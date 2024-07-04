Sarsılmaz’ın robotik silah sistemleri görücüye çıktı

Hüseyin GÖKÇE / DÜZCE-Savunma sanayinde beş kuşaktır hizmet veren ve son dönemde teknolojiye odaklanan Sarsılmaz, Best Grup’un silah kuleleri bünyesini sistemine kattıktan sonra, Best Defence adlı bir şirket kurdu. Yeni şirket kara ve deniz savunma sanayine yönelik uzaktan kumandalı silah sistemleri üretmeye başladı. Bu sistem dünyada yapay zekayı aktif olarak kullanın ilk silah sistemi olarak biliniyor.

Best Defence, 5,6-30 MM arasında geniş bir yelpazede yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini, uzaktan komutalı silah kulelerine entegre ediyor. Yeni silah sistemleri şirketin Düzce OSB’deki fabrikasında basın mensuplarına tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayinin yakın zamanda ihracatta otomotivin de önüne geçeceğini söyledi. Geçen yıl Haziran ayından bu yana ihracatın yüzde 70 arttığını bildiren Aliş, “Sarsılmaz, 1880’den bu yana 5 nesildir silah üretimine devam ederek, ülkemiz savunma sanayinin en köklü kuruluşları arasında yer alıyor.” dedi.

Özellikle son 20 yıldır kendilerini bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarının altını çizen Aliş, “Bugüne kadar çoğunlukla ithal edilen savunma sanayi ürünlerini kendi ülkemizde üretmeyi başardık ve ihraç ürünlerimizle dünyada kendimize saygın bir yer edindik. Sarsılmaz olarak, son 1 yıllık dönemde savunma sanayi ihracatında yüzde 70’lik bir ihracat artışı yakaladık.” diye konuştu.

Yaptıkları yatırımlarla savunma sanayinin tamamlayıcı unsurlarında da dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet edebilir hale geldiklerinin altını çizen Latif Aral Aliş, “Son olarak savunma sanayi teknolojilerinde gösterdiği başarıyla hem Türkiye’de hem yurt dışında kendisini kanıtlamış olan ve uzaktan kumanda teknolojik kuleleri alanında ülkemizin en itibarlı şirketlerinden olan Best Defence’yi de Sarsılmaz ailesine kattık.” diye konuştu.

“15 dakikalık eğitimle snipper seviyesinde atış”

Best Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı, silah kulelerini artık Sarsılmaz çatısı altında üreteceklerini kaydederken, Koralp Silah Kulelerinin dünyada benzerleriyle kıyaslanamayacak özelliklere sahip olduğunu bildirdi.

Koralp Silah Kulesi’nin yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki belki de tek sistem olarak ön plana çıktığına vurgu yapan Derebaşı, “Silah kuleleri sektörü, yaklaşık olarak yıllık 15 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Önümüzdeki ilk üç yıllık dönemde, bu rakamın minimum yüzde beşine talip olmayı planlıyoruz.” dedi.

Sistemin yapay zeka sayesinde insan, drone ve diğer araçları ayırt edebildiğini bildiren Derebaşı, “Dokunmatik ekranın getirdiği avantajla, kullanıcılar neredeyse 15 dakikalık bir eğitimden geçerek neredeyse sniper seviyesinde atış yapabilecek bu sistemi kullanabilir hale gelebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz ise insansız silah sistemlerine ilişkin yatırım yaptıklarını ilk kez 1.5 yıl önce katıldıkları IDEF’te duyurduklarını hatırlattı. Dünyada bu tekholojiye sahip şirket sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olduğunu ifade eden Özyılmaz, “Silah Kulelerinde sahip olduğumuz bu imkanı mühimmatla da birleştirerek, savunma sanayinde ülkece ihtiyacımız olan mühimmatı, silahı ve uzaktan kumandalı sistemleri bir araya getirmiş oluyoruz.” diye konuştu.