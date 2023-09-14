Sasa Polyester’e elyaf üretim tesisi yatırımı için teşvik belgesi

Sasa Polyester, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile Adana yerleşkesinde yapı devam eden elyaf üretim tesisi yatırımı için 8 milyar 94 milyon lira tutarında teşvik belgesi aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle: “Şirketimizce daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda detayları duyurulan, Adana yerleşkemizde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen, yatırım bedeli yaklaşık 400.000.000 USD olan 402.500 ton/yıl kapasiteli Elyaf Üretim Tesisi Yatırımız 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.

Teşviğe konu yatırım tutarı 8.094.028.599 TL olup yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b) KDV İstisnası,

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %80, yatırıma katkı oranı: %40,)

ç) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl).

d) Faiz Desteği (TL cinsi kredi/kâr payında 5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 2 puan olarak uygulanacaktır).”