SASA’da istihdam seferberliği: Taşeron işçiler kadroya alındı

SASA'nın çalışan sayısı 9 yılda bin 150'den 14 binin üzerine çıkarken, taşeron işçiler şirketin bordrosuna geçti. İstihdama ayrılan bütçe, şirketin maliyetlerinin yüzde 7'sini teşkil ederken en düşük maaş asgari ücretin yaklaşık yüzde 50 üzerinde.

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdemoğlu Holding ve SASA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, şirketin insan kaynakları yönetiminin stratejik ve etik bir yaklaşımla yönettiğini belirtti.

SASA'nın Erdemoğlu Holding bünyesine geçtiği 2015'ten itibaren kalifiyeli işgücü yolunda istikrarlı adımlar attığını kaydeden Şeker, bu süreçte attıkları en önemli adımlardan birinin çalışan toplam sayısının yaklaşık yüzde 15'ini teşkil eden taşeron işçilerin de şirket bordrosuna alınması olduğunu vurgulayarak, bu adımı kendi inisiyatifleriyle attıklarını, üstelik bu yönde herhangi bir sendikal talebin olmadığını da iletti.

Şeker, üretim maliyetleri içinde istihdamın yaklaşık yüzde 7'lik bir paya sahip olduğuna işaret ederek, SASA'nın Adana ve bölgesinin istihdamına yaptığı katkının payının büyük olduğunu kaydetti.

"İstihdam SASA için stratejik olduğu kadar etik bir alan"

Şeker, son günlerde bazı haberlerde şirketin insan kaynağı uygulamalarına ilişkin yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığına dikkati çekerek, SASA'nın istihdam yaklaşımının sadece stratejik değil etik de olması için çalıştıklarını, sendikalarla ilişkilerinin de bu prensip çerçevesinde geliştiğini anlattı.

Farklı sendikalarla SASA içinde örgütlü oldukları dönemlerde yakın temas içinde çalıştıklarını belirten Şeker, pek çok toplu iş görüşmesini bu sendikalarla bizzat yönettiğine dikkat çekti.

SASA'da en düşük net ücretin mevcut asgari ücretin yüzde 47 yukarısında olduğunu belirten Şeker, şirketin ücret güncellemelerini dinamik bir yaklaşımla yaptığını, SASA'nın ücretin yanı sıra çok sayıda ikramiye ve yan hakkı çalışanlarına sunduğunu etti.