SASA'daki işçi barınağında çıkan yangın söndürüldü

Bugün akşam saat 18.30 sıralarında SASA'nın PTA tesisi inşaat sahasında, işçilerin barındığı konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sırada kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, 20 konteyner yandı. Yangın, şirketin üretim faaliyetlerini etkilemedi.

Yangına ilişkin Erdemoğlu Holding ve SASA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Şeker, şunları söyledi:

"Akşam 18:30’da SASA’nın PTA tesisi inşaat sahasında, işçilerin barındığı konteynerlerden birinde başlayan yangın 20 tane konteyneri etkileyerek yanmıştır.

İddiaların aksine herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu olmayıp, Adana ve SASA İtfaiyesi’nin müdahalesi ile söndürülmüştür.

İşletmelerimizde herhangi bir sorun olmamıştır. Üretim bölümlerimizde üretimlerimiz tam kapasite ile devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."