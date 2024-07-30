Saudia Hava Yolları, 2025 hac sezonu hazırlıklarını tamamladı

Saudia Hava Yolları, 2024 yılı hac-umre sezonunda kendilerine destek veren acentalarla İstanbul’da bir araya geldi. Dün özel bir otelde düzenlenen organizasyona Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolusu Abdulmajeed Hamad Aldosari, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hava Yolları Türkiye Müdürü Yousef Halil ve Hac ve Umre organizasyonu yapan acentalar katıldı. Yapılan toplantıda Saudia Hava Yolları’nın 2030 vizyonu içerisindeki pozisyonu, havayolunun yıl içinde kaydettiği başarılar ve güncel bilgiler paylaşıldı. Ayrıca 2024 hac sezonunda başarı sağlayan acentelere ödüllendirildi. Organizasyonda konuşan Suudi Arabistan Hava Yolları’nın Türkiye Müdürü Yousef Halil, tüm konuklara katılımlarından ve Saudia’ya olan ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Türkiye çıkışlı uçuşlara yüzde 25 indirim

144 uçak ile 100’den fazla uçuş noktasında operasyonlarına devam eden Saudia, bu yıl Skytrax tarafından en çok gelişme kaydeden havayolu ve ayrıca ekonomi sınıfı ikramlarında ‘Yılın En Başarılı Havayolu’ ödüllünü aldı.

Yaz tarifesinde İstanbul’dan Cidde’ye 4, Riyad’a 2,Medine’ye 1 olmak Suudi Arabistan’a toplamda günlük 7 sefer düzenleyen Saudia, geçtiğimiz hac sezonunda gerçekleştirdiği 3 bin 400 uçuş ile dünya genelinde 509 bin hacı adayını Suudi Arabistan’a taşıdı.

Saudia, Türkiye’ye özel kampanyasında, 4 Ağustos’a kadar Türkiye çıkışlı tüm destinasyonlarda ve seyahat dönemi 18 Ağustos – 10 Ekim 2024 arasında tüm biletlerde yüzde 25 indirim imkanı sunuyor.