SDT Uzay ve Turcas Petrol yeni net temettü tutarlarını duyurdu

Son yayınlanan Cumhrubaşkanı Kararı ile asgari kurumlar vergisinde yapılacak tevkifat tutarları değişince hisse senedi yatırımcılarının ortağı oldukları şirketlerden elde edeceği net temettü tutarları da yüzde 5 oranından azalmış olacak.

Bu kapsamda yakın zamanda temettü ödemesi yapacak olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) ve Turcas Petrolcülük (TRCAS), değişen stopaj oranları nedeniyle ödenecek yeni net nakit temettü tutarlarını da açıkladı.

CNBC-e'nin haberine göre Buna göre temettü ödemesi 27 Aralık 2024 tarihinde hesaplara geçecek olan Turcas hisselerinde daha önce 0.51 TL olan 1 TL nominal değerli hisse başına net nakit temettü tutarı yüzde 15'lik yeni stopaj oranıyla 0.48 TL'ye indi.

Yine 25 Aralık 2024 tarihinde temettü ödemeleri hesaplara geçecek olan SDT Uzak ve Savunma hisselerinde ise daha önce 0.5050556 TL olan 1 TL nominal değerli hisse başına net nakit temettü tutarı 0.47699695 TL'ye inecek.

Henüz ilgili güncellemeyi duyurmamış olan Çimentaş 30 Aralık 2024'te hesaplara geçecek olan 1 TL nominal değerli hisse başına 7.3611739 TL'lik net nakit temettü tutarı yeni kararla 6.95221987 TL'ye inecek.

DCT Trading Dış Ticaret içinse 3 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek net nakit temettü tutarı 1 TL nominal değerli her bir hisse için 0.0102242 TL'den 0.009656255 TL olacak.

Önümüzdeki günlerde temettü ödemesi gerçekleştirecke olan iki şirket daha var. Fakat bu şirketler (Panora GMYO ve Pasifik GYO) birer gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için bu şirketlerin dağıtacağı temettülerde stopaj oranı sıfır olarak hesaplanıyor. Son yapılan düzenlemede buna yönelik bir değişiklik de henüz görülmediği için varsayım olarak bu hisselerde sıfır stopaj uygulamasının deam ettiği düşünülüyor.

Böylece önümüzdeki günlerde temettü ödemesi gerçekleştirecek olan 4 hisse senedinde ödenecek net temettü miktarında stopaj düşüşü (fiili dolaşımdaki pay sayısı üzerinden yapılan hesaplamalarla) toplam 3 milyon 579 bin 118 TL oldu.

Toplam olarak hangi hissede ne kadar ekstra stopaj alınacak

Turcas Petrolcülük: 2 milyon 142 bin 230 TL

Çimentaş: 975 bin 159 TL

SDT Uzay: 441 bin 41 TL

DCT Dış Ticaret: 20 bin 688 TL